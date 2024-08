Mai più video mossi e tremolanti con lo stabilizzatore gimbal TOKQI M01: oggi a meno di 50€

Creator e YouTuber conoscono bene l’importanza di avere una ripresa sempre stabilizzata grazie all’utilizzo dei gimbal, ma spesso questi strumenti professionali possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro, risultando inavvicinabili per le persone comuni. Oggi però, grazie ad un nuovo codice sconto di Banggood, potrete portare a casa lo stabilizzatore gimbal TOKQI M01 con tante funzioni per rendere perfetti i vostri video ad un prezzo davvero eccezionale: meno di 50€!

I video della tua estate saranno perfetti con lo stabilizzatore TOKQI M01

Crediti: TOKQI

TOKQI M01 è uno stabilizzatore gimbal motorizzato, in grado di stabilizzare l’immagine delle riprese cancellando eventuali trmolii o vibrazioni che potrebbero compromettere la buona realizzazione di un filmato. Questo dispositivo viene controllato direttamente dalla piccola plancia con controller posizionata sul dorso, in modo da indirizzare lo smartphone (agganciato con il classico morsetto) in una precisa direzione, per facilitare le riprese e renderle più fluide.

Sul braccio dello stabilizzatore, inoltre, è integrata una luce LED in grado di generare luce fredda, luce calda e luce naturale, in modo da illuminare al meglio la scena per riprese e fotografie di qualità superiore. Il modello M01 è dotato di una batteria da 3.600 mAh in grado di assicurare un’autonomia di ben 8 ore, in modo da non rimanere mai senza il proprio stabilizzatore anche quando la realizzazione di un filmato richiede più tempo.

TOKQI M01 è disponibile oggi al prezzo di 46,34€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è completamente gratuita.

