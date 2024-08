Il righello digitale Xiaomi AtuMan Q2 con display LCD costa solo 11€!

L’ecosistema di Xiaomi è vastissimo, con tantissimi prodotti utili prodotti sia dalla stessa casa di Lei Jun che da una delle compagnie partner. L’ultima novità che arriva dalla piattaforma di crowdfunding cinese Xiaomi YouPin è il righello elettronico AtuMan Q2, ora disponibile anche per noi occidentali grazie a Banggood. Il prezzo? È davvero irrisorio, ma l’offerta non durerà a lungo!

Xiaomi AtuMan Q2 è il righello elettronico che ti semplifica la vita e costa pochissimo

Crediti: AtuMan

Da Xiaomi YouPin a Banggood: il righello digitale AtuMan Q2 torna in promozione nello store internazionale in offerta a soli 11,5€, utilizzando il codice sconto “BG92121e“. La spedizione è quasi gratuita dato che si parla di soli 0,33 centesimi, ovviamente senza alcuna spesa doganale. Se stai cercando un dispositivo per il fai da te, utilissimo da avere in casa, allora questo è il gadget perfetto ad un prezzo super conveniente.

Crediti: AtuMan

Il funzionamento del righello elettronico è semplicissimo: basta accenderlo ed utilizzare la rotellina integrata per tracciare una linea immaginaria lungo la superficie da misurare. In questo modo è possibile avere istantaneamente una misurazione precisa (±0,5%), con una lunghezza massima fino a 99,9 metri; in dispositivo è anche in grado di calcolare il diametro se utilizzato per tracciare un cerchio. La batteria ricaricabile da 200 mAh garantisce fino a 180 giorni di autonomia in standby; la ricarica avviene tramite una porta Type-C. Piccolo e leggero, facile da utilizzare e dal prezzo ghiotto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

