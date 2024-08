N-ONE Npad Ultra è il tablet 4G/LTE economico ma potente: oggi a soli 182€!

Negli ultimi anni i tablet sono diventati fideli compagni di viaggio per chi lavora in remoto o in mobilità, ma anche per chi studia o ama intrattenersi con schermi di medie dimensioni. Purtroppo negli ultimi tempi abbiamo dovuto assistere ad un vertiginoso aumento dei prezzi, ma per fortuna N-ONE con il suo nuovo modello Npad Ultra ha deciso di venire in nostro soccorso, aiutato anche da un nuovo coupon di Banggood!

N-ONE Npad Ultra: Snapdragon 685 con supporto a Widevine L1 per vedere Netflix in HD!

Crediti: N-ONE

N-ONE Npad Ultra è un tablet con display IPS In-Cell da 12″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel), alimentato da un chipset Snapdragon 685 con CPU octa-core e GPU Adreno 610. Per quanto riguarda le memorie, invece, abbiamo a disposizione 8 GB di RAM (a cui è possibile aggiungere 12 GB di RAM virtuale) ed uno spazio di archiviazione pari a 128 GB su memoria UMCP. Uno dei punti forti di questo tablet, oltre al supporto per la connettività 4G/LTE, è la certificazione Widevine L1 che permette di vedere i contenuti di Netflix, Prime Video, Disney Plus ed altri ancora in alta definizione.

La batteria da 9.200 mAh assicura un’autonomia che va ben oltre la completa giornata lavorativa, mentre il comparto fotografico mette a disposizione un sensore posteriore da 13 MP ed una fotocamera anteriore da 5 MP, utile soprattutto se si ha la necessità di fare videochiamate oppure partecipare a riunioni lavorative da remoto. Il sistema operativo, in questo caso, è Android 14.

N-ONE Npad Ultra è disponibile oggi al prezzo di 182.58€ grazie al codice sconto proposto da Banggood che trovate qui sotto. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è completamente gratuita.

