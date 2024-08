N-ONE Nbook Pro è il nuovo laptop con doppio schermo da 16″ e i7: subito in sconto con Coupon!

Dopo il primo capitolo NBook Fly (con Dual Screen e tastiera fisica) e il modello Air (con doppio schermo da 13,5″), il brand cinese è tornato con una novità. Si tratta di N-ONE Nbook Pro, ancora una volta un laptop dotato di un doppio schermo, ma con dimensioni maggiorate (e specifiche che puntano alla fascia alta): ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato!

Codice sconto N-ONE Nbook Pro: il nuovo notebook con doppio schermo debutta in promo

Crediti: N-ONE

Il nuovo portatile con doppio schermo N-ONE Nbook Pro debutta su Banggood in offerta lancio: basta utilizzare il codice sconto “BGAUGNBPEU” per ottenere il prezzo di 725€. Inoltre c’è anche la spedizione rapida dall’Europa, completamente gratis. L’ultimo portatile Dual Screen della casa cinese alza il tiro: questa volta i due schermi sono soluzioni IPS da 16″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1.920 x 1.200 pixel) e rapporto in 16:10. Il pannello inferiore presenta anche un pratico rialzo, utile per sfruttare in modo comodo la tastiera virtuale.

Crediti: N-ONE

Il notebook è mosso da un processore Intel Core i7-1260P, accompagnato da 32 GB di RAM LPDDR4 e 1 TB di storage SSD, con grafica integrata Intel Xe. La batteria è un’unità da 57.76 Wh ed è presente Windows 11 Pro lato software; il dispositivo è in versione Global. Il design è semplice ed essenziale, con una scocca metallica (in lega di alluminio). All’interno trova spazio anche una fotocamera da 1 MP dedicata alle videochiamate. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

