Cerchi un budget phone con 5G e NFC? Honor 70 Lite costa solo 114€!

Honor 70 Lite 5G è il budget phone che non ti aspetti, con NFC e spedizione dall’Europa (ad un prezzo super conveniente)

Lanciato a marzo 2023, Honor 70 Lite 5G è uno dei budget phone della serie Number: nonostante non si tratti di uno modello recentissimo abbiamo a che fare con uno smartphone caratterizzato da specifiche solide, specialmente in relazione al prezzo in offerta. Il telefono è in promo a 114€ su AliExpress, con spedizione rapida direttamente dall’Europa: trattandosi di un’offerta lampo non è necessario inserire alcun codice sconto.

In termini di specifiche siamo di fronte ad un modello low budget, ma completo a tutto tondo: il cuore di Honor 70 Lite è lo Snapdragon 480+ con il supporto Dual SIM 5G e l’NFC per i pagamenti contactless. Frontalmente trova spazio un ampio schermo LCD da 6,5″ HD+ con refresh rate a 90 Hz ed un notch a goccia contenente la selfie camera da 8 MP. La scocca posteriore ospita un modulo fotografico squadrato, con angoli arrotondati ed un sensore principale da 50 MP (accompagnato da un obiettivo macro ed uno dedicato alla profondità di campo). La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 22.5W ed è possibile espandere lo spazio di archiviazione tramite una micro SD fino a 1 TB. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

