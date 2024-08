GEEKOM XT13 Pro è il mini PC da avere: Intel i7, 32 GB di RAM e 1 TB SSD a meno di 650€!

Partiti come dei semplici riproduttori multimediali oppure per un uso prettamente da ufficio, i mini PC si sono ritagliati sempre più spazio all’interno delle case e delle aziende grazie a delle prestazioni certe volte davvero incredibili. Un po’ come GEEKOM XT13 Pro, un flagship nel suo genere, che mette a disposizione la potenza di uno dei processori più performanti sul mercato in un form-factor davvero piccolissimo. Il prezzo? Vi sorprenderà sicuramente, grazie anche al codice sconto di Banggood!

Tutta la potenza di Intel i7-13620H in un mini PC: ecco il nuovo GEEKOM XT13 Pro

Crediti: Geekom

GEEKOM XT13 Pro è un mini PC alimentato dal processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, con configurazione da 10 core, 16 thread ed una velocità di clock fino a 4.9 GHz. Questa potente CPU viene affiancata da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe, 32 GB di RAM su memoria SODIMM DDR4 a doppio canale da 3200 MHz ed un 1 TB di spazio di archiviazone su memoria SSD (PCIe Gen 4). La scocca è estremamente compatta, tanto da arrivare a misurare soltanto 22 x 17 x 13 centimetri, per un peso di appena 650 grammi.

Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e porta Ethernet RJ45 da ben 2.5 Gigabit. Ottima anche la dotazione I/O, con tre porte USB-A 3.2 Gen 2, due USB-C Gen 3, il jack per le cuffie da 3.5 millimetri e ben due uscite HDMI 2.0 per collegare più monitor contemporaneamente. Con una dotazione simile, questo mini PC può affrontare tranquillamente lunghe giornate di lavoro o studio senza mai rallentare.

GEEKOM XT13 Pro è disponibile oggi al prezzo di 648.16€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è completamente gratuita.

