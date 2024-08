Il nuovo smartwatch di BlitzWolf “copia” OnePlus Watch 2, ma costa solo 26€

È tempo di un nuovo indossabile del brand cinese, ancora una volta un modello dal prezzo accessibile ma che strizza l’occhio alla fascia superiore. In questo caso il protagonista principale è sicuramente il design, vista la fonte d’ispirazione: BlitzWolf BW-AR1 debutta con un look molto particolare (ed elegante, anche se comunque è un aspetto soggettivo) ispirato all’ultimo smartwatch di OnePlus ed è subito in offerta lampo ad un prezzo super conveniente!

BlitzWolf BW-AR1 si ispira al design di OnePlus Watch 2: subito in offerta lancio ad un prezzo assurdo

Crediti: BlitzWolf

Il nuovo BlitzWolf BW-AR1 attinge a piene mani dallo stile di OnePlus Watch 2: l’orologio presenta un pannello circolare ma lateralmente è presente una sporgenza che ospita una corona rotante ed un pulsante piatto (e che rende il design asimmetrico). Il modello targato OnePlus costa varie centinaia di euro mentre il “rivale” di BlitzWolf è in promozione ad un prezzo ben più abbordabile: solo 26,9€, ma per un numero limitato di unità. Man mano che aumenteranno gli ordini salirà progressivamente anche il prezzo, fino ad arrivare a quello di listino (32,3€).

Crediti: BlitzWolf

Ovviamente troviamo specifiche e caratteristiche modeste rispetto al modello top di gamma di OnePlus, ma comunque BlitzWolf BW-AR1 si difende benissimo (visto il prezzo). L’indossabile offre un ampio schermo AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e dispone di 1 GB di storage interno (utile per salvare e riprodurre la tua musica preferita collegando direttamente gli auricolari senza la necessità del telefono). Il dispositivo monta microfono e speaker, quindi supporta anche le chiamate Bluetooth. Presente all’appello un assistente vocale AI, il cardiofrequenzimetro, tante modalità sportive, l’NFC multifunzione e una batteria da 400 mAh (per un’autonomia di circa 7-10 giorni). Tutto questo in un corpo resistente e leggero, realizzato in lega di zinco. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

