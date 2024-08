CMF Phone 1 si aggiorna ancora: nuovi miglioramenti per la fotocamera

Grazie ad un design peculiare ed un rapporto qualità-prezzo particolamente vantaggioso, CMF Phone 1 ha guadagnato una grande popolarità sul mercato degli smartphone e Nothing sembra non essere assolutamente intenzionata a deludere gli utenti continuando a migliorare il sofware che lo alimenta. Arriva oggi, infatti, il secondo aggiornamento firmware per il primo smartphone firmato CMF, con tante novità e miglioramenti, sopratutto per quanto riguarda la fotocamera.

Nuovo firmware per CMF Phone 1: tutte le novità

Crediti: CMF by Nothing

CMF by Nothing ha pubblicato oggi il nuovo firmware U2.6-240813-2046 per Phone 1, che integra le patch di sicurezza di luglio e diversi miglioramenti al primo smartphone del brand di Carl Pei. Come accaduto anche per il primo aggiornamento, vengono migliorate nuovamente le prestazioni della fotocamera, con l’aggiunta di diversi miglioramenti per il sistema operativo e l’aggiunta di nuovi widget provenienti direttamente dalla community di appassionati. Di seguito trovate il changelog completo.

Nuove funzionalità

Introdotto il Widget della Community per tutti gli aggiornamenti della Nothing Community.

Aggiunta l’opzione per mostrare i Widget del Pedometer e della Batteria sulla schermata di blocco.

Aggiornamenti della fotocamera

Migliorate le prestazioni complessive della fotocamera.

Raffinata la precisione dei colori della fotocamera posteriore.

Migliorata la qualità delle foto in aree scure con la modalità HDR attivata.

Ottimizzata la fotocamera frontale per una migliore illuminazione del viso in scene retroilluminate all’aperto.

Stabilizzata la messa a fuoco della fotocamera posteriore per le foto in modalità ritratto.

Miglioramenti generali

Stabilizzato l’effetto Wallpaper Atmosphere quando si torna alla schermata principale.

Reso più fluido il passaggio tra le foto in Google Foto.

Introdotto un avviso di vibrazione quando si risponde alle chiamate in modalità di risparmio energetico.

Risolto il problema del rallentamento del sistema durante la cattura di schermate in alcune app.

Fissati i simboli delle icone dei dati e delle barre del segnale nella barra di stato.

Stando alle indicazioni pubblicate da CMF, il rollout avverrà in modo scaglionato, quindi potreste non ricevere immediatamente questo aggiornamento, ma dover aspettare qualche giorno in più per scaricare il file OTA (circa 83MB).

