ChatGPT Voice Mode è incredibile: ecco cosa riesce a fare nella versione alpha

Quando Sam Altman utilizzo il film Her come metro di paragone per la presentazione ufficiale della nuova Voice Mode di ChatGPT, sicuramente sapeva che il mondo sarebbe rimasto strabiliato da questa nuova funzionalità. Con l’apertura della versione alpha per gli abbonati al piano Plus, infatti, il web è stato inondato di video che dimostrano le incredibili capacità comunicative dell’intelligenza artifciale, che effettivamente ricordano molto quelle dell’assistente vocale visto nel famoso film con Scarlett Johansonn.

ChatGPT Voice Mode è davvero l’assistente intelligence che aspettavamo? Le demo sono incredibili

In questi giorni i social sono stati letteralmente inondati di filmati che mostrano la Voice Mode di ChatGPT in azione, con cambi di tonalità, intercalare ed una colloquialità che sembra quasi naturale, come se gli utenti stessero parlando con una persona reale e non con una intelligenza artificiale. Nel filmato in alto, per esempio, potete notare come ChatGPT sia in grado di imitare gli animali e cantare canzoncine, alterando sia il tono che la velocità della voce. Ma questa AI può fare anche di più, come comprendere la pronuncia dell’utente e correggerla, come fosse un vero e proprio “vocal coach” o un insignante di lingue.

Sorprende anche la capità di ChatGPT di parlare tranquillamente la stragrande maggioranza delle lingue conosciute, con tanto di accenti e variazioni. La lingua italiana, purtroppo, sembra essere quella un po’ più deficitaria tra tutte, con un accento che lascia intendere che l’AI non abbia effettivamente un voice-over madrelingua per il nostro paese. Tutte cose che saranno semplici da correggere, quando questa nuova modalità sarà disponibile finalmente per tutti. Di seguito potete trovare altri interessanti video che mostrano il funzionamento di ChatGPT Voice Mode.

ChatGPT Advanced Voice Mode attempting various US regional accents pic.twitter.com/UvDeQUNHLp — Cristiano Giardina (@CrisGiardina) July 31, 2024

Cosa ne pensate? Avete avuto modo di testare anche voi le nuove capacità di ChatGPT oppure siete ancora in attesa di un invito? Fatecelo sapere nei commenti!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le