Si torna a scuola con MediaWorld: acquista un nuovo PC e ottieni subito una giftcard da 250€!

Con il ferragosto ormai alla spalle è già tempo di pensare al ritorno a scuola di settembre, per questo motivo MediaWorld ha lanciato in questi giorni la nuova promozione “Back to School” che permette di risparmiare sull’acquisto di un nuovo PC per studiare o lavorare. Approfittando delle nuove offerte, infatti, si potranno ottenere delle giftcard in base alla propria spesa da spendere sempre nella nota catena di negozi di elettronica per acquistare magari degli accessori per il nuovo computer.

Back to School MediaWorld: acquista un PC e avrai subito una giftcard con valore fino a 250€!

Mediaworld

Fino al 1 settembre 2024, acquistando un nuovo PC da MediaWorld ed approfittando dei tantissimi sconti disponibili su laptop delle migliori marche, è possibile ottenere una giftcard fino ad un valore di 250€ grazie alla nuova promozione “Back to School“. Portando il proprio PC usate, inoltre, la nota catena di negozi di elettronica potrà offrirvi una valutazione fino a 1000€. Il valore della giftcard verrà assegnato in base alla spesa effettuata, seguendo lo schema che trovate qui sotto.

Con una spesa di 499€ si ottiene una gift card da 75€

si ottiene una gift card da Con una spesa di 800€ si ottiene una gift card da 150€

si ottiene una gift card da Con una spesa da 1200€ si ottiene una gift card da 250€

Per tutti i laptop in offerta e tutti i dettagli della promozione, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di MediaWorld, dove trovere anche le informazioni dettagliate su come restituire il vostro vecchio PC per massimizzare il risparmio.

