ASUS ZenFone 12 Ultra si fa vedere, basta sperare per un compatto?

È passato quasi un anno esatto da quando le voci di corridoio davano per defunta la divisione ZenFone, salvo poi essere smentite prima dalle dichiarazioni di ASUS e poi dal lancio di ZenFone 11 Ultra. Tuttavia, il fatto che si parli di ZenFone 12 Ultra non farebbe che confermare un netto cambiamento da parte dell’azienda taiwanese, che dopo essersi contraddistinta per essere rimasta l’unica (o quasi) a produrre flagship Android compatti ha cambiato traiettoria.

ASUS ZenFone 12 Ultra è stato certificato: cosa aspettarsi dal futuro top di gamma

Nel 2021 ci furono ASUS ZenFone 8 e 8 Flip: con i suoi 5,9″, il primo era destinato a chi voleva uno smartphone compatto e di fascia alta, mentre il secondo a chi preferiva una diagonale più ampia da 6,7″. Poi ZenFone 9 prima e ZenFone 10 poi puntarono tutte le fiches sulla strategia dei compatti, per differenziarsi da una competizione sempre più agguerrita. Tuttavia, ZenFone 11 Ultra ha segnato un cambio di direzione: ZenFone 11 base non esiste, e chi vuole il top ASUS deve accontentarsi dei suoi 6,78″.

Adesso stiamo per fare la conoscenza di ASUS ZenFone 12 Ultra, che è stato certificato dall’ente IMEI con la sigla ASUSAI2501H. Questo tipo di certificazione non ci dice nient’altro sullo smartphone, ma le fonti online dicono che sarà il rebrand di ROG Phone 9, ricalcandone tutte o quasi le specifiche.

Non ci stupiamo: tolta l’estetica da gaming, ZenFone 11 Ultra è praticamente identico a ROG Phone 8 per display, SoC, batteria, ricarica e fotocamere. ROG Phone 9 non è ancora stato presentato, ma sicuramente saranno entrambi basati su Snapdragon 8 Gen 4, e il fatto che il modello sia siglato ASUSAI2501H potrebbe farci capire che sarà presentato nella prima metà del 2025.

