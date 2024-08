Apple Watch X come iPhone X? Poche novità per lo smartwatch di iPhone 16

L’evento “It’s Glowtime” è stato ufficialmente annunciato da Apple, e anche se i protagonisti saranno i vari iPhone 16 ci sarà spazio anche per altre novità: ma Apple Watch X? Sì, perché questo segnerà a tutti gli effetti il decimo anniversario dal lancio del primo smartwatch della mela, quando Tim Cook lo annunciò assieme ad iPhone 6 al keynote autunnale del 2014. Nonostante ciò, sono sempre più numerosi i dubbi sulla sua esistenza, e i motivi sono molteplici.

Apple Watch X o Watch? Potrebbe essere molto meno rivoluzionario di iPhone X

La prima volta che si parlò del fantomatico Apple Watch X era nel 2023, ma sarebbe stato prematuro perché per il decennale si sarebbe dovuto attendere almeno un anno. L’ipotesi è che Apple volesse saltare a pie’ pari Apple Watch Serie 9, come avvenne con iPhone 9 in seguito al lancio di iPhone X, ma non è andata così. C’è però un fattore temporale da considerare: anche se la presentazione del primo Apple Watch avvenne nel settembre 2014, l’arrivo sugli scaffali avvenne nell’aprile 2015, pertanto parlare di decennale sarebbe un po’ ambiguo. Ma ovviamente non è questo il dubbio principale, anzi.

Le voci di corridoio riportate dal noto insider Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo Apple Watch avrebbe modifiche strutturali modeste, essendo sì più sottile dei modelli visti finora ma esteticamente molto simile. Per renderli più compatti sarebbe stato studiato un sistema di cinturini con aggancio magnetico, il ché libererebbe spazio all’interno della scocca, una novità però tutt’altro che sicura essendo sparita negli ultimi rumor.

Gurman prosegue aggiungendo che le due novità attese in ambito salutistico, cioè rilevamento di ipertensione e apnea notturna, non sarebbero pronte. Apple le avrebbe rinviate in quanto la prima non sarebbe ancora sufficientemente affidabile e la seconda farebbe affidamento alla rilevazione SpO2, che sappiamo sarà bannata per anni dai prodotti Apple. Parlando di novità presunte ci sarebbe poi il discorso MicroLED, ma quella è un’altra storia.

Alla luce di tutto ciò, viene difficile credere che Apple abbia fra le mani uno smartwatch talmente innovativo da meritarsi l’appellativo “X” come fu per iPhone X, che dai melafonini precedenti rappresentò uno stacco importante sotto più punti di vista. A questo punto, è abbastanza probabile che l’annuncio verterà piuttosto su un più canonico Apple Watch Serie 10, di cui conosciamo le novità previste, ricordandovi che in ballo ci sarebbe anche Apple Watch SE 3.

