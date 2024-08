Apple Watch SE 3 avrà una scocca più colorata, ma in plastica: ecco come potrebbe essere

Il ciclo vitale dell’attuale Apple Watch SE sembra stia giungendo al termine ed iniziano a circolare sul web le prime indiscrezioni sul nuovo modello che potrebbe arrivare presto sul mercato. Stando alle parole di un celebre giornalista, infatti, la compagnia di Cupertino starebbe valutando l’idea di rendere lo smartwatch “economico” più colorato, andando però a sostituire i materiali che compongono lo scocca del dispositivo.

Apple Watch SE 3 con scocca in plastica: più colorato, ma meno prezioso?

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo Apple Watch SE 3 potrebbe offrire una maggiore varietà di colori andando a sostituire la lega di alluminio con cui attualmente viene prodotta la scocca dello smartwatch con la plastica rigida. Per il giornalista questa possibilità è “sempre più realistica“, mentre altri addetti ai lavori hanno ipotizzato che la scocca in plastica possa appartenere ad un modello ancora più economico progettato probabilmente per i bambini.

Con un debutto nel 2020 ed una seconda versione arrivata sul mercato nel 2022, per Apple Watch SE sta arrivando il momento di un refresh, che potrebbe essere presentato proprio in occassione dell’evento che mostrerà al mondo per la prima volta i nuovi iPhone 16. Sotto la nuova scocca dovrebbe esserci anche un processore aggiornato, probabilmente il modello S9 dello scorso anno oppure il nuovo S10 in arrivo per Apple Watch Series 10.

A first look at the plastic Apple Watch SE!! pic.twitter.com/jhJ7xyRfma — zell (@zellzoidesigns) August 5, 2024

Il designer Zell su Twitter/X ha provato ad immaginare come potrebbe essere Apple Watch SE 3 con scocca in plastica e il risultato potrebbe essere piuttosto affascinante se pensato in armonia cromatica con il cinturino in TPU.

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di semplici indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple, che potrebbero non essere poi cosi lontante.

