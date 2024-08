Niente HomePod con Apple Intelligence, ma arriverà un robot da scrivania: svelato il prezzo

Aggiornamento 16/08: un celebre giornalista è tornato a parlare del nuovo dispositivo per la domotica con intelligenza artificiale di Apple, suggerendo anche un possibile prezzo. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nonostante potesse sembra quasi scontate che Apple avrebbe portato la sua intelligenza artificiale anche sulle attuali versioni degli HomePod, sembra proprio i piani dell’azienda statunitense vadano verso un’altra direzione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il team guidato da Tim Cook non avrebbe intenzione di portare Apple Intelligence sull’attuale lineup di smart speaker, ma proverà a rivoluzionare la casa intelligence con un prodotto totalmente inedito.

Apple si dedicherà alla smart home con un prodotto totalmente inedito, dotato di AI

Crediti: Apple

Stando a quanto suggerito da Mark Gurman nella sua consueta newsletter per Bloomberg, Apple Intelligence potrebbe non arrivare sugli attuali HomePod, ma la compagnia statunitense starebbe progettando un nuovo robot da scrivania in grado di muovere il suo display in modo autonomo, seguendo per esempio i movimenti della testa dell’utente.

Potrebbe quindi essere questo il prodotto destinato a portare Apple Intelligence all’interno delle smart home: d’altronde i prototipi di un HomePod con display erano già iniziati a circolare in rete, con la strategia di Apple che potrebbe essere quella di rimettersi in pari con i dispositivi offerti di Amazon e Google in questo settore.

Aggiornamento 16/08: il nuovo robot domotico di Apple potrebbe costare davvero tanto

Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, è tornato a parlare del nuovo robot domotico di Apple che, grazie all’intelligenza artificiale potrebbe funzionare come un vero e proprio hub intelligente per la casa smart connessa. Questo dispositivo sarebbe in grado di effettuare rotazioni di 360 gradi per mostrare in ogni occasione lo schermo in direzione dell’utente, grazie ad un braccio motorizzato collegato a quello che potrebbe essere una sorta di iPad.

Il prezzo di questo dispositivo, però, non piacerà a tutti: secondo Gurman, infatti, Apple punta a vendere “l’iPad robotico” per circa 1000$, superando di gran lunga quelle che sono attualmente le cifre richieste per gli smart speaker e smart display della concorrenza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le