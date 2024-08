Apple accontenta l’Europa: NFC aperto a tutti con iOS 18.1, ma prima nel resto del mondo

Aggiornamento 16/08: Apple ha annunciato che i cambiamenti relativi al chip NFC saranno disponibili con iOS 18.1, ma prima dell’arrivo in Europa verranno rilasciati in alcuni paesi nel resto mondo. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Come parte delle soluzioni per il Digital Markets Act, ad Apple è stato richiesto l’apertura verso le terze parti per l’utilizzo della tecnologia per i pagamenti “tap-to-pay“. La proposta arrivata dal team di Cupertino sembra aver convinto l’Unione Europea che nei prossimi giorni potrebbe approvare la soluzione ed offrire maggiore competitività anche tra le app Wallet.

Il tap-to-pay di iPhone potrà essere utilizzato anche dalle terze parti e non solo da Apple Pay

Crediti: Apple

Attualmente l’unico sistema di pagamento che può usufruire delle funzionalità del chip NFC di iPhone è Apple Pay, ma nel corso del mese di maggio le cose potrebbero finalmente cambiare. L’Unione Europea, infatti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, sarebbe pronta ad accettare i cambiamenti proposti a marzo dal team guidato da Tim Cook.

Le app Wallet di terze parti, quindi, potranno finalmente utilizzare il chip NFC per i pagamenti “tap-to-pay” proprio come avviene attualmente con Apple Pay. La proposta sarà valida per 10 anni e potrebbe effettivamente aumentare la competitività anche nel settore dei pagamenti.

Aggiornamento 16/08: Il chip NFC di iPhone aperto a tutti con iOS 18.1, ma non subito in Europa

Crediti: Canva

Apple ha annunciato che con il prossimo aggiornamento di iOS 18.1, le app di terze parti potranno usufuire liberamente del chip NFC degli iPhone e della funzionalità tap-to-pay. Tuttavia, nonostante i cambiamenti siano stati proposti proprio dall’Unione Europea, questa nuova funzionalità debutterà prima in Australia, Brasile, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Il motivo, probabilmente, è da ricercarsi in una maggiore regolamentazione necessaria in Europa per questo tipo di funzionalità.

“A partire da iOS 18.1, gli sviluppatori potranno offrire transazioni contactless NFC utilizzando Secure Element all’interno delle proprie app su iPhone, separatamente da Apple Pay e Apple Wallet. Utilizzando le nuove API NFC e SE (Secure Element), gli sviluppatori potranno offrire transazioni contactless in-app per pagamenti in negozio, chiavi dell’auto, trasporti pubblici a circuito chiuso, badge aziendali, ID studente, chiavi di casa, chiavi dell’hotel, carte fedeltà e premi dei commercianti e biglietti per eventi, con ID governativi che saranno supportati in futuro” si legge nel comunicato di Apple.

