Apple Maps arriva sul web in versione beta: adesso compatibile anche con Firefox

Aggiornamento 12/08: a distanza di due settimane dal lancio della versione beta, Apple Maps per il web è compatibile finalmente con il browser Firefox. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

A distanza di circa 12 anni dall’arrivo del servizio su iPhone, Apple ha finalmente reso disponibile una versione web di Apple Maps, per provare a contrastare l’egemonia di Google in questo settore. Lanciato in versione beta, il servizio è compatibile solo con pochi browser e solamente in lingua inglese, e fornisce la navigazione a piedi o con l’automobile attraverso tutte le città del mondo.

Apple Maps in versione web arriva su Google Chrome, Safari, Firefox ed Edge

Crediti: Apple

La versione web di Apple Maps è disponibile da oggi in beta soltanto in lingua inglese per Safari e Google Chrome su macOS e iPadOS, insieme a Microsoft Edge e Mozilla Firefox sui sistemi operativi Windows. Il supporto per le altre lingue e per le altre piattaforme dovrebbe arrivare in futuro, mentre gli sviluppatori possono già utilizzare lo strumento MapKit JS per effettuare collegamenti ad Apple Maps sul web.

Apple Maps supporta già le recensioni dei luoghi e delle attività, ma molte delle funzionalità della versione iOS verranno introdotto probabilmente soltanto in futuro. Per utilizzare Apple Maps sul web non dovrete far altro che collegarvi al sito ufficiale, utilizzando però uno dei browser compatibili elencati in precedenza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le