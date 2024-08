Il MacBook pieghevole di Apple si farà, ma più tardi del previsto

Aggiornamento 23/08: nuove voci di corridoio sulla potenziale data di lancio del primo MacBook pieghevole, le trovate nell’articolo.

I dispositivi pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, grazie soprattutto all’abbassamento generale dei prezzi, ma quello a cui starebbe lavorando Apple potrebbe arrivare a ridefinire il concetto stesso di laptop. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate fonte autorevoli, infatti, in futuro potremmo avere un MacBook pieghevole.

Apple starebbe lavorando al suo primo MacBook pieghevole

Crediti: Apple

In un post su Twitter/X, il celebre analista Ming-Chi Kuo ha suggerito l’ipotesi che Apple stia attivamente lavorando alla progettazione di un nuovo MacBook pieghevole che potrebbe entrare nella fase di produzione di massa nel corso dei prossimi anni. A quanto pare, infatti, la compagnia di Cupertino non sarebbe ancora convinta degli sviluppi di iPhone e iPad foldable.

“Recentemente, ho ricevuto molte domande sulla possibilità che Apple intenda produrre in serie l’iPhone o l’iPad pieghevole nel 2025 o nel 2026. Il mio ultimo sondaggio indica che attualmente l’unico prodotto pieghevole di Apple con un programma di sviluppo chiaro è il MacBook da 20.3 pollici“, ha dichiarato Kuo.

Nel corso dei prossimi anni, quindi, il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe andare a rivoluzionare un settore che solo negli ultimi mesi ha assistito all’arrivo di dispositivi tecnologicamente più avanzati rispetto al passato. Bisognerà però attendere ancora diversi mesi prima di scoprire se i rumor diventeranno realtà.

Spunta una data | Aggiornamento 10/05

Crediti: Apple

Secondo le informazioni raccolte e pubblicate dal portale 9to5Mac, Apple avrebbe comunicato agli investitori la volontà di iniziare la produzione di massa di uno dei primi dispositivi pieghevoli della compagnia già entro la fine del 2025. Il grande indiziato è il MacBook Foldable da 20.3″, di cui anche altri insider hanno ipotizzato il lancio negli anni a venire.

Con una produzione di massa entro la fine del prossimo anno, significa che il nuovo laptop pieghevole di Apple potrebbe arrivare nei negozi nel corso del 2026: in netto anticipo rispetto alle precedenti previsioni di alcuni noti insider. In seguito, la compagnia di Cupertino potrebbe finalmente concentrarsi anche su iPhone Foldable, con la produzione di massa prevista per la fine del 2026.

Inoltre, secondo le informazioni riportate da DigiTime Asia, Apple e Samsung Display (SDC) avrebbero firmato proprio questi giorni un nuovo accordo per la fornitura degli schermi pieghevoli che verrebbero utilizzati per la realizzazione dei primi dispositivi foldable della compagnia di Cupertino. Si tratta ovviamente di indiscrezioni e bisognerà necessariamente attendere comunicazioni ufficiali da parte di Apple per scoprire se tali piani verranno effettivamente rispettati.

Il prezzo sarà esorbitante? | Aggiornamento 24/05

Stando alle informazioni pubblicate online in queste ora da diversi insider, il MacBook pieghevole potrebbe davvero diventare realtà nel corso dei prossimi anni, ma chiaramente non sarà un prodotto destinato a tutti. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, questo nuovo dispositivo potrebbe arrivare a costare quanto un Apple Vision Pro, che al momento ha prezzo di partenza di ben 3.499$. Il MacBook più costoso che attualmente possiamo trovare sul mercato è il MacBook Pro da 16″, con un prezzo di partenza di 2.499$: si tratterebbe quindi di un aumento di ben 1.000$ in un sol colpo.

Ci sarebbero, inoltre, pareri discordanti sulla dimensione del display pieghevole: secondo Kuo si tratterebbe di uno schermo da 20,2″, mentre Ross Young ipotizza che per una questione di costi Apple potrebbe scegliere uno schermo da 18,8″ che risulterebbe più economico. Sotto la scocca, però, sembrano essere tutti d’accordo nel sostenere l’ipotesi che ad alimentare il rivoluzionario laptop potrebbe esserci il chip Apple Silicon M5.

La data si allontana | Aggiornamento 23/08

Se inizialmente si prevedeva che il primo MacBook pieghevole potesse vedere la luce del giorno durante il 2026, sempre Ming-Chi Kuo ne allontana temporalmente la data d’esordio. Ci sarebbe una nuova posticipazione per la sua produzione, che da inizio 2026 viene spostata a fine 2027/inizio 2028.

Viene confermata la teoria dei 18,8″, per uno schermo e componenti varie la cui fabbricazione avrebbe portato Apple a imbattersi in “sfide tecniche“, motivo per cui sarebbe stata abbandonata l’ipotesi dei 20”. Tuttavia, il fornitore non sarebbe più Samsung Display bensì la rivale LG Display, con costi che si aggirerebbero attorno ai 600/650$ a schermo e 200/250$ per la cerniera di piegamento.

