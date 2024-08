Troppe distrazioni? Trasformate il vostro iPhone in un dumb phone con quest’app!

Gli smartphone sono diventati sempre più parte integrante della nostra vita, tanto da trasformarsi alle volte in una vera e propria distrazione che impedisce di farci concentrare su studio e lavoro. Per questo motivo, lo sviluppatore Micheal Tigas ha pensato ad una nuova app che potesse eliminare tutte le distrazioni date dal proprio iPhone, trasformando l’intelligentissimo smartphone in un dispositivo molto più “dumb” (stupido). Grazie a questo nuovo launcher, infatti, sarà impossibile distrarsi dai propri impegni!

Dumb Phone è l’app perfetta per evitare di essere distratti dal vostro iPhone

Crediti: Dumb Phone

Dumb Phone è una nuova app per iOS che “sostituisce” la colorata homescreen di iPhone con una versione estremamente minimale priva di qualsivoglia icona e che mostra soltanto le applicazioni che noi riterremo essenziali. In questo modo il telefono tornerà ad essere uno strumento, invece che una fonte di distrazione, permettendo all’utente di limitare le volte con cui si interagisce con l’iPhone per concentrarsi maggiormente sui propri obiettivi lavorativi (o scolastici).

L’installazione e la configurazione dell’app è veramente molto semplice ed è agevolata da una serie di video con tutte le istruzioni necessarie a completare la trasformazione del proprio iPhone in un Dumb Phone. L’app, inoltre, offre anche la possibilità di essere collegata direttamente alla modalità Non disturbare di iOS per essere abilitata automaticamente quando ce n’è la necessità.

Dumb Phone è disponibile su iOS tramite App Store ed offre una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale sarà necessario un abbonamento (2.99€/mese, 9.99€/annno, 29.99€/a vita) per continuare ad usufruire dell’app.

