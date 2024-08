Apple Intelligence è in ritardo, iPhone 16 no: ecco quando arrivano i nuovi smartphone

Nonostante una presentazione in pompa magna alla WWDC 2024, Apple Intelligence sembra essere ben lontana dall’approdo ufficiale su iPhone, ma questo non dovrebbe compromettere il lancio dei dispositivi di nuova generazione. Stando alle indiscrezioni emerse in rete, infatti, Apple sembra non essere intenzionata a cambiare i programmi per iPhone 16, con un lancio che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese.

Il lancio di iPhone 16 è ancora previsto per il mese di settembre

Crediti: MacRumors

Arrivato in beta a sorpresa con la versione di test di iOS 18.1, Apple Intelligence potrebbe non debuttare fin da subito sui nuovi smartphone della serie iPhone 16, ma questo non dovrebbe comportare ritardi per il lancio dei nuovi dispositivi. Secondo il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, infatti, Apple avrebbe ancora in programma di lanciare sul mercato iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max nel mese di settembre, con o senza funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Gli iPhone di nuova generazione, quindi, potrebbero non avere subito a disposizione le peculiarità di Apple Intelligence, ma dovranno attendere il lancio di iOS 18.1 (presumibilmente nel mese di ottobre) per poter usufruire di tutte le nuove funzionalità con intelligenza artificiale di cui Apple si è fatta vanto alla WWDC 2024. L’attesa per i nuovi smartphone rimane quindi invariata, ma gli utenti si lanceranno subito suoi dispositivi di nuova generazione oppure attenderanno l’arrivo di Apple Intelligence? Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le