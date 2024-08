Apple annuncia la data ufficiale di iPhone 16: tutte le novità attese

Sta per arrivare quel momento dell’anno dove l’attenzione della sfera tecnologica sarà tutta per la serie iPhone 16, di cui adesso Apple ha ufficialmente annunciato la data di presentazione. La scorsa tiratura di melafonini, iPhone 15, era stata annunciata il 12 settembre 2023, e il keynote autunnale del 2024 è stato fissato con qualche giorno d’anticipo, più di quanto vociferato.

Finalmente abbiamo la data di presentazione di Apple dei nuovi iPhone 16

Inizialmente, infatti, le voci di corridoio puntavano il dito verso il 10 settembre, indiscrezione che è stata smentita dalla compagnia. La presentazione si terrà il 9 settembre, e lo slogan dell’evento di quest’anno è “It’s Glowtime“, riferimento che sembra legarsi alla nuova animazione di Siri alimentato dall’intelligenza artificiale. Come al solito, il keynote si terrà allo Steve Jobs Theater all’interno dell’Apple Park e avrà inizio alle 10:00 californiane, che da noi si traducono nelle ore 19:00 italiane.

I principali protagonisti saranno ovviamente iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, ma sul palco della mela ci sarà spazio per numerose novità: i nuovi Apple Watch 10 anche conosciuto come Watch X, le cuffie true wireless AirPods 4 e altre novità meno probabili come iPad Mini 7 ed AirPods Max 2; lato software ci saranno major update quali macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11, forse visionOS 2 ma soprattutto iOS 18, iPadOS 18 e tutte le novità legate a Apple Intelligence.

