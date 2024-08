Apple lancia iOS 18 Beta 6 e Public Beta 4: tutte le novità

Il momento del lancio ufficiale di iOS 18 si avvicina sempre più, con Apple che in queste ore ha pubblicato ben due versioni beta del nuovo sistema operativo mobile, andando ad aggiornare entrambi i canali dedicati a sviluppatori e curiosi. Sono disponibili da oggi, infatti, iOS 18 Beta 6 e iOS 18 Public Beta 4 che continuano a migliorare l’esperienza d’uso della nuova major release dell’OS per iPhone con ritocchi grafici e funzionali.

Apple pubblica Beta 6 e Public Beta 4 insieme: iOS 18 è sempre più vicino

Con il mese di settembre che si avvicina sempre più, Apple sembra aver uniformato i due canali beta di iOS 18, con nuovi rilasci che per la prima volta arrivano in contemporanea. Queste nuove versioni di test del nuovo sistema operativo continuano ad apportare modifiche e miglioramenti alla nuova modalità scura e alla colorazione delle icone, che adesso possono riprendere la tinta dello sfondo. Ecco la lista di tutti i cambiamenti scoperti dagli utenti.

Nuovo toggle Bluetooth nel Centro di controllo

Ritocchi grafici all’app Foto

Spiegazione per la tastiera bilingue se è la prima volta che la si utilizza

Nuova schermata di benvenuto per Apple Music

Tinta delle icone in collegamento con lo sfondo

Ritocchi grafici alle icone in modalità scura

Per scaricare queste nuove versioni beta è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere “iOS 18 Developer Beta” per installare iOS 18 Beta 6, oppure “iOS 18 Public Beta” per installare iOS 18 Public Beta 4.

