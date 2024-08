iOS 18 permetterà di eliminare le app di sistema, ma soltanto in Europa

In previsione dell’arrivo della versione finale di iOS 18, Apple ha annunciato nuovi cambiamenti che permetteranno alla compagnia statunitensi di uniformarsi alle regole del DMA nell’Unione Europea. Con i futuri aggiornamenti del sistema operativo mobile per iPhone, infatti, Apple permetterà agli utenti di impostare come predefinite le app per la comunicazione e la navigazione, consentendo allo stesso tempo la cancellazione dallo smartphone delle app di sistema.

Nuova gestione per le app predefinite in arrivo con gli aggiornamenti di iOS 18

Crediti: Apple

Con i prossimi aggiornamenti in arrivo per iOS 18 (quindi non con la versione finale in arrivo nelle prossime settimane), Apple consentirà agli utenti iPhone e iPad in Europa di poter impostare come predefinite le app per il browser, le mail, il marketplace (App Store) e per i pagamenti, mentre dalla primavera 2025 sarà possibile selezionare anche le app per la navigazione e la traduzione dei contenuti. Per farlo, gli utenti potranno utilizzare una nuova schermata “App predefinite” che comparirà all’interno delle impostazioni.

Apple, quindi, compie l’ennesimo passo verso l’adozione completa delle regole del Digital Markets Act, che prevedono un ecosistema aperto dove gli sviluppatori di terze parti possano competere liberamente con i Gatekeeper. A supporto delle nuove app predefinite, inoltre, sui dispositivi della compagnia statunitense arriverà anche la possibilità di cancellare le app di sistema App Store, Messaggi, Fotocamera, Foto e Safari, grazie ad un aggiornamento per iOS 18 che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

