iOS 18.1 Beta 2 disponibile da oggi: tutte le novità di Apple Intelligence

In contemporanea al rilascio di iOS 18 Beta 6 (e Public Beta 4), Apple ha lanciato anche una nuova versione beta per il primo aggiornamento della nuova versione del sistema operativo per iPhone che introdurrà la tanto attesa AI Apple Intelligence. La novità principale di iOS 18.1 Beta 2 sembra essere la possibilità per gli utenti europei di iniziare a testare l’intelligenza artificiale della compagnia di Cupertino, seppur in maniera non ufficiale.

Apple Intelligence inizia ad apparire anche in Europa: possibile un lancio globale in contemporanea?

Crediti: BetaProfiles

iOS 18.1 Beta 2, infatti, sembra aver allentato il blocco regionale che impedisce agli utenti al di fuori degli Stati Uniti di iscriversi alla lista d’attesa per Apple Intelligence, seppur in via non ufficiale. Per abilitare l’AI, infatti, gli utenti europei dovranno impostare il proprio iPhone su paese “Stati Uniti” e lingua “Inglese“: in questo modo verrà abilitata la schermata per l’iscrizione alla lista d’attesa per l’abilitazione dell’intelligenza artificiale. Al momento, però, non risultano segnalazioni di utenti in grado di utilizzare effettivamente Apple Intelligence in Europa.

Apple Intelligence può essere abilitato in Europa, mantenendo però il paese su Stati Uniti e la lingua in inglese

Aggiunta l’opzione “Scrivi a Siri” nelle Impostazioni

Aggiunte le localizzazioni per Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa, India e Singapore

Per scaricare questa nuova Beta 2 bisogna essere in possesso di un iPhone compatibile (15 Pro e 15 Pro Max) e recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale “iOS 18.1 Developer Beta” per iniziare subito l’installazione della nuova versione di test.

