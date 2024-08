iOS 17.6.2 in arrivo: nuovo aggiornamento minore all’orizzonte per iPhone

L’estate sta volgendo al termine verrà sicuramente ricordata tra le più bollenti, e non solo per le temperature estreme che si sono raggiunte in tutto il mondo. Ad infuocare la stagione più calda dell’anno, infatti, ci ha pensato anche Apple con numerosi aggiornamenti e versioni beta del proprio sistema operativo mobile che hanno tenuto impegnati sviluppatori e curiosi durante queste ultime settimane. A breve, infatti, la compagnia di Cupertino potrebbe lanciare un ennesimo aggiornamento per iOS 17, mente vengono ultimati i lavori di sviluppo su iOS 18.

Apple continua a correggere i problemi di iOS 17, in attesa di iOS 18

Crediti: Apple

Stande alle indiscrezioni lanciate da un account privato su Twitter/X, celebre per anticipare i rilasci di Apple, nelle prossime ore potrebbe arrivare su iPhone un nuovo aggiornamento minore, per correggere eventualmente bug e problemi di sicurezza riscontrati dagli utenti. Con i numeri di build 21G101 e 21G102, iOS 17.6.2 potrebbe essere proprio dietro l’angolo ed arrivare sugli smartphone di Apple già nei prossimi giorni.

La versione iOS 17.6 non ha portato grandi cambiamenti o nuove funzionalità, ma si è occupata principalmente di rendere l’esperienza utente più piacevole eliminando bug e problemi, per fungere poi da anello di congiunzione con iOS 18. Sembra proprio, quindi, che Apple voglia continuare a percorrere la strada tracciata in precedenza anche con i prossimi aggiornamenti minori.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni non verificate, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

