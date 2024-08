iOS 17.6.1 sta arrivando: Apple prepara un nuovo aggiornamento minore per iPhone

Nonostante l’attenzione degli sviluppatori sia ora focalizzata su iOS 18, Apple sembra non aver dimenticato la precedente versione del sistema operativo mobile per iPhone, con un nuovo aggiornamento minore che sembra far capolino all’orizzonte. Stando alle informazioni condivise da un leaker, infatti, la versione iOS 17.6.1 potrebbe essere proprio dietro l’angolo, per correggere eventuali bug e problemi di sicurezza riscontrati dagli utenti dopo l’ultimo aggiornamento.

Bug fix e nuova patch di sicurezza in arrivo con iOS 17.6.1?

Crediti: Canva

Un leaker ha condiviso in forma privata su Twitter/X alcuni dettagli sull’imminente arrivo di iOS 17.6.1, come il numero build 21G93 e la natura di aggiornamento minore con bug fix e patch di sicurezza. L’informazione, a quanto pare, è confermata anche dagli esperti di MacRumors che all’interno dei loro dati di Analytics hanno riscontrato proprio la presenza di questa nuova versione del sistema operativo mobile di Apple.

Questo nuovo aggiornamento minore potrebbe e dovrebbe arrivare entro la prima metà di agosto: potrebbero quindi mancare davvero pochi giorni al rilascio di quello che potrebbe essere una delle ultime patch per iOS 17 prima dell’arrivo del tanto atteso iOS 18 (che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale a settembre). Si tratta ovviamente di indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

