Volete Apple Intelligence? Allora vi conviene aspettare iPhone 17 Pro Max

Aggiornamento 29/08: un noto insider specifica come cambierà la RAM sui modelli della serie iPhone 17, trovate i dettagli nell’articolo.

Dopo anni passati a dire che specifiche troppo elevate hanno poco senso su smartphone, l’intelligenza artificiale sta dando un senso al tutto, e lo capiremo soprattutto con iPhone 17. Con l’imminente lancio di Apple Intelligence, le alte performance offerte dai melafonini serviranno affinché l’AI in locale sul dispositivo funzioni al meglio, ma a quanto pare saranno i modelli del 2025 quelli più adeguati.

iPhone 17 Pro Max avrà una potenza più adeguata per sfruttare bene Apple Intelligence

C’è un motivo se iPhone 15 e 15 Plus non sono capaci di supportare Apple Intelligence, e si chiama memoria RAM: ne hanno soltanto 6 GB, a differenza dei più avanzati Pro e Pro Max e dei loro 8 GB. Affinché i modelli d’intelligenza artificiale siano eseguibili senza ricorrere al cloud, a beneficio di privacy e sicurezza dei dati elaborati, serve un certo quantitativo di RAM per evitare che le prestazioni non siano sufficienti.

Le fonti finora apparse in rete suggeriscono che, sotto questo punto di vista, non avremo avanzamenti tecnici per la serie iPhone 16, dove tutti e quattro i modelli saranno ancora muniti di 8 GB di RAM; affinché Apple Intelligence prenda piede con quante più persone possibili, a Cupertino si è deciso di far sì che base, Plus, Pro e Pro Max siano sullo stesso livello, e si vocifera che sarà lo stesso con iPhone SE 4.

Il salto in avanti sarebbe programmato per il 2025, quando la serie iPhone 17 passerà a 12 GB, quantitativo che permetterebbe a Apple Intelligence di funzionare ancora meglio e potenzialmente alimentare funzioni AI più avanzate e “affamate” di memoria volatile. Secondo un noto insider cinese, nonostante gli 8 GB “la maggior parte dell’elaborazione AI verrà eseguita in cloud” su iPhone 16. Apple ha tutto l’interesse affinché Apple Intelligence si diffonda a macchia d’olio, soprattutto in vista del fatto che in futuro sarà a pagamento.

Tuttavia, l’insider Ming-Chi Kuo ha fatto presente che i 12 GB di RAM saranno presenti solo su iPhone 17 Pro Max, mentre iPhone 17, 17 Pro e 17 Slim (o iPhone Air) rimarranno a 8 GB; inoltre, aggiunge che il Pro Max sarà anche l’unico ad avere un sistema di dissipazione dotato non solo di fogli di grafite ma anche della camera di vapore.

