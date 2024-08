Apple Intelligence e iOS 18: l’Europa dovrà attendere ancora

Aggiornamento 29/08: nuovi indizi sulla disponibilità di Apple Intelligence in Europa, li trovate a fine articolo.

Nonostante Apple abbia già annunciato che per l’Europa potrebbe volerci un po’ più di tempo prima di poter sfruttare a pieno l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, sembra proprio che in autunno alcuni utenti potrebbero effettivamente sfruttare le capacità della nuova AI, ma soltanto con dispositivi specifici. Se iPhone ed iOS sono soggetti al DMA, motivo per cui Apple Intelligence ha bisogno di modifiche specifiche per l’Europa, c’è una piattaforma che potrebbe non avere problemi ad eseguire anche nel vecchio continente la nuova intelligence artificiale: stiamo parlando ovviamente di macOS e dei Mac.

Apple Intelligence potrebbe arrivare in Europa in Autunno, ma soltanto su Mac

Crediti: Apple

Con il rilascio della prima beta di macOS (Sequoia) 15.1, il changelog ufficiale di Apple ha riportato delle indicazioni che potrebbero far ben sperare per l’arrivo di Apple Intelligence in Europa. Se in iOS 18.1 Beta 1 viene indicato che Apple Intelligence non è disponibile in Europa e in Cina, in macOS 15.1 Beta 1 il riferimento è limitato unicamente alla Cina, lasciando presegiare la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale anche nel vecchio continente.

“Apple Intelligence è disponibile sui Mac con M1 e successivi. Apple Intelligence non è attualmente disponibile in Cina” si legge nel changelog ufficiale della prima beta di macOS 15.1. Gli utenti europei, quindi, potrebbero effettivamente essere in grado di sfruttare Apple Intelligence a patto di avere un Mac o un MacBook di nuova generazione, con almeno il primo chip M1.

Gli utenti iPhone, invece, saranno costretti ad aspettare: recentemente Tim Cook ha annunciato che Apple sta lavorando con i governi europei e cinesi per far si che Apple Intelligence possa arrivare in tutto il mondo, ma è evidente che per i cambiamenti necessari potrebbe essere necessario diverso tempo in più.

Tolto il blocco USA | Aggiornamento 29/08

Chi ha testato l’aggiornamento iOS 18.1 Beta 3, così come macOS Sequoia 15.1, ha scoperto che inaspettatamente Apple ha tolto il limite che impediva di utilizzare Apple Intelligence fuori dagli Stati Uniti. Finora, infatti, era richiesto che il dispositivo fosse impostato su USA, mentre adesso è solamente richiesto che venga utilizzata la lingua statunitense, Siri compresa.

Questo significa che Apple Intelligence può essere utilizzato anche sui dispositivi geolocalizzati fuori dagli Stati Uniti, a patto di usarli in lingua statunitense. Nonostante ciò, le segnalazioni sottolineano che Apple Intelligence non è ancora disponibile in Europa: si lavora ancora per l’espansione globale.

