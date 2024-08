Copertura Apple Care+ scaduta? Adesso avete ancora più tempo per rinnovare

Può capitare a tutti di dimenticarsi di rinnovare un abbonamento o una polizza assicurativa, ma spesso grazie al periodo utile all’estensione è possibile riattivarla senza perderla in maniera definitiva. Apple sembra conoscere bene il problema e nel mese di agosto ha deciso di offrire agli utenti del tempo aggiuntivo per decidere se rinnovare o meno la loro copertura Apple Care+ scaduta. Ai precedenti 30 giorni, infatti, la compagnia di Cupertino ha deciso di aggiungere ulteriori due settimane.

Indecisi se rinnovare o meno Apple Care+? Adesso ci sono ben 45 giorni per decidere

Crediti: Apple

Apple Care+ è un piano di protezione esteso offerto da Apple per i suoi prodotti, come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods e altri dispositivi. Acquistando Apple Care+, si ottiene un’estensione della copertura della garanzia standard e il supporto tecnico per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello fornito dalla garanzia limitata di un anno che viene normalmente inclusa con i prodotti Apple. Al termine dell’abbonamento annuale, però, la compagnia di Cupertino offre un “periodo di grazia” per consentire all’utente di rinnovare, oppure far scadere del tutto la garanzia.

Questo mese Apple ha apportato una modifica proprio a questo periodo di grazia, concendendo agli utenti un lasso di tempo maggiore per decidere se aggiornare o meno la propria copertura Apple Care+. Dai canonici 30 giorni, infatti, si è passati ad un periodo di 45 giorni utile a rinnovare la copertura sul proprio dispositivo, in modo che gli utenti possano avere più tempo per decidere (oppure ricordarsi) di rinnovare l’abbonamento. Un’estensione temporale che farà sicuramente felici gli utenti, soprattutto quelli che magari hanno la memoria più corta.

