L’Europa ha stravolto Apple: ecco come è cambiato il team dell’App Store

Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) voluto dall’Unione Europea, Apple è stata costretta a stravolgere prima il suo ecosistema ed in seguito anche il modo di operare sui vari mercati. I cambiamenti più grandi, infatti, sono arrivati proprio per l’App Store e la possibilità da parte degli sviluppatori di creare nuovi marketplace che possano proporre agli utenti europei un’alternativa a quella che è la sola proposta della compagnia di Cupertino. Questi cambiamenti, però, hanno richiesto anche una grande ri-organizzazione interna, che ha portato alla creazione di due team separati per App Store.

La divisione App Store di Apple è stata divisa in due per far fronte ai cambiamenti richiesti dall’UE

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso da un report di Bloomberg, Apple avrebbe creato due diversi team per occuparsi dell’App Store: uno per le operazioni globali e l’altro incentrato unicamente sulle operazioni europee e sul controllo dei marketplace di terze parti. Questo cambiamento, però, ha portato lo storico vice-presidente Matt Fischer a lasciare la compagnia dopo oltre 10 anni in quel ruolo. A supervisionare le operazioni dell’App Store, da questo momento saranno Carson Oliver (divisione global) e Ann Thai (divisione EU).

“Ci pensavo da un po’ di tempo e, poiché stiamo anche riorganizzando il team per gestire al meglio nuove sfide e opportunità, ora è il momento giusto per passare il testimone a due leader eccezionali del mio team” ha annunciato Matt Fischer in una mail inviata a tutti i dipendendi e in seguito pubblicata anche su LinkedIn.

Nel frattempo, in Europa, il DMA sta dando i suoi frutti: la scorsa settimana, infatti, è tornato sui dispositivi Apple anche Fornite grazie alla pubblicazione del nuovo Epic Games Mobile Store.

