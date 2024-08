Apple A18 e A18 Pro: quali le differenze fra iPhone 16 e 16 Pro

Per quanto Cupertino tenda a non enfatizzare troppo numeri e specifiche, Apple A18 e A18 Pro sono pronti a riconfermarsi i SoC più potenti in circolazione, a vantaggio di iPhone 16 e 16 Pro. Dal 2022 è stata scelta la strada della diversificazione dei microchip, lasciando che siano melafonini Pro e Pro Max ad averne la versione più potente. Prima con iPhone 14/14 Pro e poi con iPhone 15/15 Pro, e nonostante ci siano stati rumor discordanti è molto probabile che la storia si ripeterà anche con i modelli in uscita.

Svelate specifiche e differenze fra SoC con Apple A18 e A18 Pro su iPhone 16

Arriviamo così alle ultime voci di corridoio, grazie a cui avere un’idea più chiara di cosa aspettarsi dai System-on-a-Chip che piloterebbero la serie iPhone 16. Mentre iPhone 15 e 15 Plus utilizzarono l’Apple A16 Bionic di generazione precedente (montato su iPhone 14 Pro/Pro Max), si vocifera che iPhone 16 e 16 Plus non avranno l’A17 Pro di iPhone 15 Pro/Pro Max ma passeranno direttamente all’Apple A18, con l’A18 Pro che sarà esclusiva di iPhone 16 Pro e Pro Max.

In concreto, cosa cambierà? Stando a quanto riportato dal leaker Fixed Focus Digital, sia Apple A18 che A18 Pro avrebbero una CPU 6-core (2 core per le performance, 4 per l’efficienza); rispetto ai 3,8 GHz di A17 Pro, salirebbe a 4,05 GHz, per una CPU da record su GeekBench e che in laboratorio riuscirebbe a essere spinta fino addirittura a 4,95 GHz, risultato difficilmente replicabile per un prodotto commerciale che avrebbe un’autonomia troppo bassa.

Cambierebbe la gestione grafica, dove A18 avrebbe una GPU 5-core e A18 Pro una composta da 6-core, una differenza più modesta rispetto a quanto visto fra iPhone 15/15 Plus e 15 Pro/Pro Max, a partire dal fatto che A16 Bionic era prodotto a 4 nm e A17 Pro a 3 nm e che i modelli base avevano 6 GB di RAM e quelli Pro 8 GB. Tutta la gamma iPhone 16 sarà a 3 nm e avrà 8 GB di RAM e ci aspetta una NPU ancora più potente, tutte caratteristiche necessarie affinché Apple Intelligence prenda piede.

