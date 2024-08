Android 15 QPR1 Beta 1 disponibile da oggi: iniziano i test del primo grande aggiornamento

Come promesso la scorsa settimana, Google ha pubblicato in questi giorni la prima versione di test del Android 15 QPR1, il primo aggiornamento “Quarterly Platform Releases” che sarà disponibile per tutti gli utenti soltanto nel mese di dicembre. Paradossalmente, non essendo ancora stata pubblicata la versione finale di Android 15, questa Beta 1 è la prima versione stabile del nuovo sistema operativo mobile per smartphone e tablet, come suggerito dalla stessa Big G che l’ha definita “adatta all’uso generale“.

Android 15 QPR1 arriva a dicembre, ma la prima beta è già qui

Crediti: Android

Android 15 QPR1 Beta 1 è disponibile da oggi con la build AP41.240726.009 e le patch di sicurezza di agosto 2024 per i dispositivi Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, e il software Android Emulator. Curiosamente, nonostante Android 15 Beta 4.2 sia stata resa compatibile anche con i nuovissimi Pixel 9, al momento sembra proprio che la versione di test di QPR1 non sia ancora disponibile per i nuovi smartphone di Google.

Gli iscritti all’Android Beta Program riceveranno automaticamente l’aggiornamento OTA per Android 15 QPR1 Beta 1, ma se volete installare la versione finale di Android 15 sarà necessario abbandonare per il momento il programma di testing delle versione beta. Una volta installata la Beta 1, infatti, sarà necessario effettuare un wipe dei dati per tornare alla versione stabile di Android 15 (quando verrà pubblicata), quindi scegliete bene il percorso da percorrere in questo caso.

