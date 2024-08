La desktop mode di Android 15 potrebbe arrivare anche su tablet: ecco un primo assaggio

Dal lontano 2022, Google sta lavorando ad una nuova desktop mode che debutterà finalmente con l’arrivo di Android 15. Questa nuova modalità consentirà di utilizzare il sistema operativo mobile come fosse un vero e proprio PC fisso, una volta collegato ad un monitor esterno. Tuttavia, alcuni recenti scoperte, lasciano pensare che anche i dispositivi con display più grande potranno sfruttare questa modalità.

La desktop mode di Android 15 potrebbe non essere limitata soltanto ai monitor esterni

Gli esperti di Android Authority, infatti, sono riusciti ad abilitare la nuova Desktop Mode di Android 15 anche su tablet utilizzando la Beta 4.1, usufruendo liberamente della nuova interfaccia molto più simile a quella dei sistemi operativi per PC. Utilizzando la desktop mode è possibile aprire le app in finestra e muoverle liberamente, oltre che sfruttare la barra inferiore per controllare le impostazioni e il multitasking.

Sembra quindi che Google stia seguendo un approccio molto più simile a quello di Samsung Dex, la modalità degli smartphone Galaxy che permette di avere un ambiente desktop una volta collegato il dispositivo ad un monitor esterno oppure utilizzando un tablet con schermo più grande.

Al momento, purtroppo, non sappiamo se questa funzionalità sarà disponibile già al lancio di Android 15, oppure se dovremo attendere ancora un po’. Come sempre, trattandosi di indiscrezioni, vi invitiamo ad attendere informazioni dettagliate direttamente da Google.

