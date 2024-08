Prova subito a vincere un buono da 50€ grazie alla Gaming Week di Amazon!

Per festeggiare l’inizio della nuova Gaming Week con tante offerte sui migliori videogiochi, console ed accessori, Amazon ha deciso di mettere in palio un buono da 50€ con una promozione a cui tutti possono partecipare! Non perdere altro tempo e assicurati di iscriverti anche tu al concorso che potrebbe portarti alla vincita: non bisogna fare nulla, soltanto due click!

Inizia il nuovo concorso di Amazon: provate a vincere un buon da 50€ con la Gaming Week

Da oggi 22 agosto fino alla mezzanotte del 28 agosto, su Amazon Italia si terrà la Gaming Week: un’intera settimana fatta di sconti e promozioni su videogiochi, console e accessori di ogni tipo come controller, volanti, cuffie e tanto altro. Per festeggiare l’arrivo della settimana più giocosa dell’anno, Amazon ha deciso di indire un concorso che permetterà a tutti di partecipare e provare a vincere un buono regalo da 50€. Cosa bisogna fare per iscriversi? Davvero molto poco! Basta collegarsi a questa pagina e seguire le istruzioni che trovate qui sotto.

Assicurati di aver effettuato l’accesso al tuo account Amazon

Leggi i termini e le condizioni della promozione

Clicca su “Accetta e Procedi”

Partecipa all’estrazione di un Buono regalo Amazon da 50€

I 20 vincitori verranno contattati entro 14 giorni dalla fine dell’evento sull’indirizzo e-mail del loro account di Amazon, quindi assicuratevi di controllare la vostra casella di posta elettronica durante le prime settimane di settembre. Buona fortuna!

