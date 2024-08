AltStore PAL diventa gratis per tutti ed è merito di Epic Games

AltStore PAL è stato tra i primi marketplace di terze parti ad arrivare su iOS e iPhone in Europa, ma per far fronte alla tassazione di Apple, gli sviluppatori sono stati costretti a lanciare lo con un abbonamento annuale di pochi euro. A partire da oggi, però, la versione europea di AltStore (così come quella Global) è completamente gratuita grazie ad un importante investimento di Epic Games che ha permesso allo store di ammortizzare completamente la Core Technology Fee imposta dalla compagnia di Cupertino a tutti gli sviluppatori dei marketplace di terze parti.

Epic Games investe in AltStore PAL e in vista dell’arrivo di Fortnite: lo store diventa gratis per tutti

Crediti: AltStore

Grazie al “MegaGrant” di Epic Games, AltStore PAL da oggi è gratis per tutti gli utenti e non richiede più l’abbonamento annuale da 1.50€. Gli attuali abbonati non dovranno far assolutamente nulla per disdire la sottoscrizione, dato che questa verrà annullata automaticamente. Gli sviluppatori del marketplace hanno annunciato che, per ringraziare chi ha creduto per primo nel progetto, gli abbonati del primo minuto riceveranno un segno di gratitudine in futuro.

Ma perché Epic Games ha deciso di investire in AltStore PAL? Lo store sviluppato da Riley Testut sarà tra i primi, insieme a Epic Games Mobile Store, ad ospitare il grande ritorno di Fornite su iOS e iPhone. L’investimento, quindi, è frutto di questa nuova partnership che consentirà ai giocatori di tornare a divertirsi con la celebre battle royale anche sui dispositivi di Apple. Da oggi, quindi, è possibile scaricare in modo del tutto gratuito l’emulatore Delta anche in Europa.

