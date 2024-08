Fortnite, Fall Guys e Rocket League arrivano anche su AltStore

Epic Games sembra aver lanciato una vera e propria rivoluzione per i suoi giochi mobile, grazie all’arrivo dello store mobile ufficiale e alle partnership con gli store di terze parti. I giochi più famosi, infatti, sono disponibili in questi giorni anche per AltStore, grazie ad una repository dedicata per il primo marketplace alternativo arrivato su iOS e iPhone.

I giochi di Epic Games arrivano anche su AltStore grazie alla nuova partnership

In questi giorni è arrivata ufficialmente su AltStore la repository di Epic Games, che al momento include ben tre giochi: il famosissimo Fortnite, il nuovo arrivato Fall Guys e il precedentemente rilasciato anche su App Store Rocket League Sideswipe. La partnership tra Epic ed AltStore, grazie ad un importante investimento, in questi giorni ha consentito allo sviluppatore Riley Testut di ammortizzare completamente i costi della Core Technology Fee di Apple, rendendo il marketplace alternativo gratuito per tutti gli utenti, senza più necessità di un abbonamento annuale.

Per aggiungere la repository di Epic Games ed iniziare subito a scaricare i giochi più famosi del celebre sviluppatore e publisher statunitense, non dovrete far altro che aprire AltStore, recarvi nella tab Sources e quindi fare tap su +, dove trovere la possibilità di selezionare la repository ufficiale di Epic. In questo modo il marketplace alternativo per iOS verrà popolato delle app e dei giochi di Epic Games, con la possibilità finalmente di giocare anche Fortnite.

