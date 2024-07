Su YouTube Music arrivano le radio con AI: ecco il nuovo esperimento

L’intelligenza artificiale generativa sta trovando sempre più spazio nei servizi che utilizziamo tutti i giorni, per consentire agli utenti di ottenere contenuti personalizzati in base alle proprie esigenze e richieste. Anche YouTube Music sta per introdurre una funzionalità simili, che permetterà agli utenti di creare delle nuove stazioni radio con la musica che meglio si adatta ai propri gusti o all’esigenza del momento.

L’AI segue le indicazioni degli utenti per creare stazioni radio tutte nuove su YouTube Music

Crediti: 9to5Google

YouTube ha lanciato un nuovo esperimento che permette di utilizzare un prompt testuale per creare una nuova stazione radio tramite l’AI generativa. Gli utenti di YouTube Music vedranno molto presto una nuova card che recita “Chiedi la tua musica preferita nel modo che preferisci“, ed una volta fatto tap sarà possibile immediatamente iniziare a chiedere all’intelligenza artificiale di creare una stazione radio seguendo le indicazioni fornite.

Al momento si tratta solo di un esperimento (come indicato anche sulla card stessa), quindi YouTube testerà questa nuova funzione con un ristretto numero di utenti per decidere poi in seguito se rilasciarla a tutti. Nell’app, infatti, si può leggere che “Le risposte generate dall’IA sono sperimentali. La qualità e l’accuratezza possono variare“. YouTube, inoltre, invita anche gli utenti a non condividere informazioni personali con l’intelligenza artificiale.

