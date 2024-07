Xiaomi Watch S4 Sport UFFICIALE: premium, dall’anima sportiva e con HyperOS

Il mega evento estivo di Xiaomi ha visto protagonisti i nuovi pieghevoli del brand (MIX Fold 4 e MIX Flip) ma insieme a questi c’è stato spazio anche per tante altre novità. Tra queste non potevano mancare degli indossabili e ovviamente i riflettori si sono accesi per la nuovissima Xiaomi Band 9. Ma per gli utenti più sportivi ed esigenti ecco fare capolino anche Xiaomi Watch S4 Sport, un modello decisamente interessante: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, per ora solo in Cina.

Xiaomi Watch S4 Sport: specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo indossabile sportivo

Crediti: Xiaomi

In occidente abbiamo avuto Watch S3 (con HyperOS) e Watch 2/Watch 2 Pro (con Wear OS) mentre in patria è già tempo di passare alla nuova generazione. Xiaomi Watch S4 Sport rappresenta un gradito antipasto mentre la versione standard potrebbe vedere la luce insieme alla serie Xiaomi 15, verso fine anno. In questo caso siamo alle prese con un indossabile premium ma dall’anima sportiva. Il dispositivo è realizzato in titanio e presenta un vetro zaffiro a protezione del display, un’unità OLED da 1,43″ con una super luminosità di picco di 2.200 nit. La batteria è una capiente soluzione da 5,86 mAh, con un’autonomia fino a 15 giori (secondo quanto riportato dalla compagnia. Di seguito le specifiche complete.

dimensioni di 46,9 x 46,9 x 12,6 mm per un peso di 49 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 2.200 nit di luminosità

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 2.200 nit di luminosità batteria da 586 mAh con ricarica magnetica (fino a 20 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

32 MB di RAM

32 GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM e certificazione EN13319

e certificazione EN13319 supporto eSIM , Bluetooth 5.2, NFC, sensore di luminosità, GPS

, Bluetooth 5.2, NFC, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo HyperOS

Crediti: Xiaomi

Di lato è presente un pulsante fisico con una corona rotante; ovviamente non manca il supporto alle chiamate Bluetooth, oppure tramite rete mobile (vista la presenza dell’eSIM). Il cinturino è realizzato in fluoroelastomero, con fori traspiranti, oppure è presente anche una variante con cinturino in silicone liquido (morbido e leggero). Infine, non manca una variante in maglia milanese (in titanio) per uno stile più elegante e un’ulteriore opzione sportiva, in nylon. La casa cinese ha collaborato con SUUNTO (azienda specializzata in orologi per lo sport, computer per immersione e strumenti di precisione) per i nuovi algoritmi di tracciamento delle attività sportive.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch S4 Sport è stato lanciato in Cina a circa 252€ al cambio (1.999 CNY) per le versioni con cinturini sportivi; il modello in maglia milanese (ricordiamo, in titanio) viene proposto a 2.599 CNY, circa 328€. Al momento non ci sono dettagli sul debutto Global, ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

