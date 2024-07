Xiaomi SU7 Ultra ufficiale: è la loro auto EV più ambiziosa

Un nuovo pieghevole, il primo flip phone, top di gamma Redmi, wearable, e il mega-evento estivo di Xiaomi si è concluso con una “one more thing” di Apple-iana memoria. La sorpresa è stata Xiaomi SU7 Ultra, a conferma (se ce ne fosse ancora bisogno) quanta attenzione l’azienda stia dando all’industria automobilistica. Sul palco del suo discorso annuale, il patron Lei Jun ha aggiunto un quarto modello alla gamma SU7 della branca Xiaomi EV.

Xiaomi presenta ufficialmente SU7 Ultra, e le prestazioni non sono mai state così alte

A differenza di SU7, SU7 Pro ed SU7 Max, Xiaomi SU7 Ultra non è una macchina per tutti, anzi: è una vera e propria auto sportiva, modificata ad hoc per migliorare le già ottime prestazioni della versione consumer. La prima modifica è di tipo strutturale, essendo più lunga, più larga e più bassa a scopi aerodinamici e per migliorarne la stabilità quando si affrontano velocità estreme.

Il colore stesso, Lightning Yellow, ne sottolinea la natura adrenalinica, con tanto di decalcomania del fulmine sulla fiancata e un vistoso alettone posteriore per tagliare meglio l’aria. Sicuramente aiutano i materiali costruttivi, con una carrozzeria in composito e fibra di carbonio per un peso complessivo attorno ai 1.900 kg.

Xiaomi non ci gira troppo attorno: la definisce la 4 porte più veloce al mondo, grazie al suo potente sistema di trazione integrale a tre motori, uno Xiaomi Super Motor V8s (27.200 RPM e 635 n/m) e due V6 per una potenza massima di 1.548 CV: da 0-100 km/h in soli 1,97 secondi, da 0-200 km/h in 5,96 secondi per una velocità massima oltre i 350 km/h.

Essendo un’auto elettrica, Xiaomi ha lavorato al fianco di CATL per fornirla di un parco batterie adeguato, con la prima batteria Kirin II al mondo, con potenza sopra gli 800 kW, tensione di 897V, potenza di scarica a 1.330 kW e velocità di carica a 5,2C. Non è da meno l’impianto frenante da corsa con pinze, pastiglie e dischi AP Racing.

Nei prossimi mesi, Xiaomi SU7 Ultra tenterà di settare un nuovo record sul celebre circuito tedesco di Nürburgring. Per il momento, però, resta un prototipo di cui quindi manca un prezzo di vendita al pubblico ma soprattutto una dimostrazione di forza da parte di un’azienda fresca di ingresso nell’industria automobilistica ma già capace di settare traguardi del genere. E adesso tutta l’attenzione si rivolge verso l’auto EV economica di Xiaomi.

