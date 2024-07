SU7 Ultra è un prototipo incredibile, ma Xiaomi vuole venderla

La “one more thing” dell’evento estivo si è rivelata essere la Xiaomi SU7 Ultra, l’auto EV più potente mai presentata dalla compagnia di Lei Jun. Talmente potente da ambire a battere il record di percorrenza (per auto elettriche) di 7 minuti e 7 secondi settato dalla Porsche Taycan sullo storico circuito tedesco di Nürburgring. Nonostante l’appeal sia molto, è stata presentata come prototipo, ma la stessa Xiaomi ha successivamente annunciato di volerla mettere in vendita.

Xiaomi SU7 Ultra non rimarrà un prototipo ma diventerà un’auto acquistabile

Inaspettatamente rispetto ai piani iniziali, è stato annunciato che Xiaomi SU7 Ultra sarà disponibile all’acquisto nella prima metà del 2025. Seppur ne sia stato presentata una versione prototipale, quella in vendita sarà la stessa identica auto, sia nelle forme che nelle prestazioni offerte. Questo significa un telaio con parti in fibra di carbonio e alettone posteriore per migliorare peso e aerodinamicità.

SU7 Ultra vanta una configurazione con triplo motore elettrico Super Motor V8s e V6 che con i suoi 1.548 CV di potenza impiega solamente 1,97 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 5,96 secondi per arrivare a 200 km/h, con una velocità massima di 350 km/h. Per garantirne l’alimentazione, dentro c’è il primo parco batteria CATL Qilin II con potenza di scarica da 800 kW, tensione massima di 897V e moltiplicatore di carica da 5,2C; a completare il tutto c’è infine un impianto di freni AP Racing.

La produzione di serie di Xiaomi SU7 Ultra sarà leggermente più costosa, ha specificato Lei Jun, ma per ora non se ne conosce il prezzo. Per ora, Xiaomi SU7, SU7 Pro ed SU7 Max vengono vendute in Cina ai prezzi di listino che partono da 215.900 CNY, 245.900 CNY e 299.900 CNY, l’equivalente al cambio di 27.367/31.170/38.015€. Ma non dimentichiamoci che all’orizzonte c’è anche quella che sarà la vera auto economica di Xiaomi.

