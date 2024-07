Xiaomi OpenWear Stereo: arrivano in Italia le cuffie Hi-Fi open-ear

Aggiornamento 16/07: arriva l’annuncio per l’Italia, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Dopo il debutto in Cina ad aprile, la compagnia asiatica ha ufficialmente presentato le sue Xiaomi OpenWear Stereo in occidente, Italia compresa. Le cuffie true wireless di tipo open-ear sono un prodotto premium e confortevole, dal design unico ed elegante, diverse dagli altri auricolari presenti nel catalogo.

Xiaomi OpenWear Stereo: gli auricolari true wireless Open Ear arrivano anche in Italia

Crediti: Xiaomi

Le nuove Xiaomi OpenWear Stereo sono a tutti gli effetti le prime cuffie open-ear del brand cinese, caratterizzati da un formato che permette all’utente di ascoltare la musica e i rumori circostanti senza alcun isolamento e senza rinunciare a un audio di qualità. Il design è elegantissimo in lega di nichel e titanio con comandi touch, e la tecnologia che muove il tutto è quella della conduzione dell’aria con cui il suono viene direzionato con estrema precisione del condotto uditivo.

Ogni auricolare monta un driver personalizzato da 17 x 12 mm e pesa appena 9,6 grammi, per un peso totale comprensivo di case da 88 grammi con certificazione IP54. Dentro a questo case trova spazio una batteria da 780 mAh, che unita a quella da 60 mAh delle cuffie offre un’autonomia di 7,5 ore per le sole cuffie e 38,5 ore in tutto. Hanno connettività Bluetooth 5.3 con impedenza di 16 Ω, codec LHDC a bassa latenza e certificazione Hi-Res Audio Wireless, oltre al doppio microfono con riduzione del rumore AI.

Nelle due colorazioni Cosmic Gray e Sandstone Beige, Xiaomi OpenWear Stereo vengono vendute in Italia al prezzo di listino di 119,99€.

