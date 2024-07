Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip, cambio di piano: SOLO UNO sarà anche GLOBAL

Aggiornamento 04/07: arrivano nuove “conferme” sull’identità di quello che sarà il primo pieghevole Global di Xiaomi. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Samsung potrebbe continuare per un po’ a essere l’unica a proporre alla platea mondiale sia smartphone pieghevoli “a libro” che flip phone, visto che Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip non saranno disponibili per tutti. Rispetto a quanto vociferato in passato, l’azienda cinese sembrerebbe aver cambiato i suoi piani originali, optando per un lancio Global dedicato a uno solo dei suoi prossimi foldable: ecco quale sarà il modello che dovrebbe finire nelle mani di noi occidentali!

MIX Fold 4 e MIX Flip: il lancio Global da parte di Xiaomi sarebbe previsto per uno solo dei due

Se vi ricordate, in passato erano apparsi indizi sulla possibilità che Xiaomi MIX Fold 4 fosse il primo della serie MIX Fold di Xiaomi a debuttare fuori dalla Cina; l’esistenza delle sigle 2405CPX3DC e 2405CPX3DG sembrava confermarlo, visto che la lettera “G” di quest’ultima indicava proprio la variante Global. La verità, sempre secondo la stessa fonte, è che in realtà questa sigla non farebbe riferimento a MIX Fold 4 ma al succitato Xiaomi MIX Flip; non a caso, leaker come Digital Chat Station hanno affermato che il primo flip phone Xiaomi dovrebbe far concorrenza alla linea Samsung Galaxy Z Flip, le cui vendite sono principalmente localizzate in occidente piuttosto che in Cina.

Proprio come il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6 (anche se si vocifera il contrario), anche il pieghevole Xiaomi dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3, ma rispetto a Samsung potrebbe avere un display più affascinante. Con nome in codice “ruyi” ed “N8“, il fatto che la sigla comprenda i numeri “2405” lasciava intendere un debutto nel corso del mese di maggio (cosa che non è avvenuta): secondo le indiscrezioni in lancio del flip phone è atteso nel corso del Q3, quindi tra luglio e settembre.

Per quanto riguarda Xiaomi MIX Fold 4, il pieghevole sarebbe stato finalmente avvistato in una certificazione e le sigle non lascerebbero dubbi: 24072PX77C e 24076PX3BC riguarderebbero la versione con comunicazione satellitare e quella standard, in entrambi i casi in arrivo solo in Cina (la lettera finale “C” indica proprio il mercato di riferimento).

