Xiaomi MIX Fold 4 mostrato per la prima volta: ecco il NUOVO LOOK del pieghevole top

È da parecchio tempo che si parla del prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi e ormai abbiamo accumulato un bel po’ di indiscrezioni, con tanti dettagli sulle specifiche. Stavolta entra in gioco Evan Blass, uno degli insider più affidabili sulla piazza, e ci mostra il possibile design del prossimo Xiaomi MIX Fold 4: ecco come dovrebbe essere il nuovo pieghevole della casa cinese e cosa possiamo aspettarci dalle specifiche.

Xiaomi MIX Fold 4 svelato da Evleaks: la prima immagine “credibile” mostra il nuovo design

Crediti: Evleaks (X/Twitter)

Questa è la prima volta che possiamo guardare con un certo livello di “certezza” il design di Xiaomi MIX Fold 4: come anticipato anche in apertura, Evleaks è una delle figure più affidabili. Tuttavia lo stesso leaker sostiene che il design definitivo potrebbe cambiare e che questa dovrebbe essere una versione di prova. Comunque è interessante notare come il look del predecessore sia stato in parte mantenuto, con un enorme modulo fotografico rettangolare elevato rispetto alla scocca.

MIX Fold 3 – Crediti: Xiaomi

L’insider offre anche una breve panoramica delle specifiche di Xiaomi MIX Fold 4: ovviamente è impossibile non aspettarsi lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, così come il ritorno della partnership con Leica. Il flagship pieghevole dovrebbe offrire una fotocamera da 50 MP con ottiche Leica Summilux, una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica wireless (già presente con MIX Fold 3), il tutto con uno spessore inferiore ai 10 mm. Si parla anche della certificazione IPX8: si tratterebbe quindi del primo pieghevole di Xiaomi con capacità waterproof. Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento su Xiaomi MIX Fold 4, con tutti i leak trapelati finora.

