Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip UFFICIALI a luglio: arriva la conferma!

La nuova generazione di pieghevoli della compagnia cinese è in dirittura d’arrivo ed ora, dopo mesi di indiscrezioni, finalmente spuntano le prime notizie ufficiali. Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip hanno un periodo d’uscita, confermato dalla stessa azienda: era ora!

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: ufficiale il periodo d’uscita dei nuovi pieghevoli

MIX Fold 3 – Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip non è ancora stata svelata, ma sappiamo che entrambi i pieghevoli arriveranno in Cina durante il mese di luglio. Questa settimana è poco probabile quindi il periodo d’uscita è sicuramente dal 15 al 31 luglio: non resta che pazientare ancora qualche giorno per scoprire sia la data precisa che le prime informazioni ufficiali (sicuramente non mancheranno dei teaser).

Crediti: Xiaomi

Nel frattempo la compagnia di Lei Jun ha confermato il nome dei pieghevoli: il nuovo smartphone tablet è il successore di MIX Fold 3 e continua la numerazione. Il primo pieghevole a conchiglia di Xiaomi si chiamerà MIX Flip, in linea con i molteplici leak dei mesi passati. Per saperne di più date un’occhiata ai nostri approfondimenti dedicati a MIX Fold 4 e MIX Flip, dove sono raccolte tutte le indiscrezioni uscita finora.

Per quanto riguarda il nuovo Fold, ovviamente ci aspettiamo un modello top mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 e con fotocamere Leica, equipaggiato con un ampio schermo pieghevole da ben 8″. Intorno al flip phone ci sono ancora delle incertezze e forse anche in questo caso potremmo trovate il chipset top di Qualcomm ed un comparto fotografico da primo della classe.

