Com’è nato Xiaomi MIX Flip? Ecco come si è evoluto il design del flip phone!

Il 19 luglio si terrà il mega evento estivo di Xiaomi, una vera e propria tradizione che vedrà protagonisti i nuovi dispositivi top “speciali”. Stiamo parlando dei foldable del brand e quest’anno parliamo al plurale dato che insieme a MIX Fold 4 arriverà il primo pieghevole a conchiglia della compagnia, Xiaomi MIX Flip. Ma come mai ci è voluto così tanto per vedere un flip phone targato Xiaomi? La risposta arriva direttamente da Lei Jun: lo storico fondatore ci mostra i prototipi del dispositivo, con design differenti da quello finale!

Ecco i prototipi di Xiaomi MIX Flip: tutti i design scartati mostrati in video

Crediti: Xiaomi

Ebbene sì: ci sono voluti anni prima dell’uscita di Xiaomi MIX Flip e il motivo riguarda proprio i prototipi protagonisti del video pubblicato da Lei Jun sul social cinese Weibo. Il progetto del primo flip phone è partito 3 anni fa: è questo il tempo che ci è voluto per raggiungere un risultato soddisfacente in termini di stile, passando per molteplici design. Alla fine la compagnia ha optato per un ampio schermo esterno da 4″ di diagonale, che ingloba due moduli circolari in cui trovano spazio le fotocamere ed il flash LED.

Il video in questione offre una rapida panoramica dei vari look e si sofferma in particolare su tre modelli. Il primo dispositivo è sicuramente il più atipico, con uno spazio triangolare in cui sono posizionate le fotocamere ed uno schermo posteriore davvero minuscolo. Carino il concept, ma decisamente anacronistico nel 2024: il pannello esterno deve consentire l’utilizzo senza la necessità di aprire il telefono.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Si passa poi ad una versione con un display circolare, circondato da un anello contenete fotocamere e flash: molto stiloso, ma si tratta di un look decisamente ispirato e poi di nuovo abbiamo uno schermo molto piccolo. Uno dei prototipi più recenti ha colto nel segno: in questo caso le fotocamere sono state spostate nella metà inferiore del dispositivo mentre quella superiore è occupata da un enorme schermo secondario che ricopre tutta la superficie. Lungo il bordo è perfino presente un pulsante fisico per scattare foto; questa soluzione è stata scartata per la difficoltà nell’utilizzare comodamente il comparto fotografico principale per i selfie.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Alla fine si è giunti al look definitivo, tutto sommato convincente e pratico. Per quanto riguarda le specifiche del terminale, ricordiamo che Xiaomi MIX Flip sarà un vero e proprio top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3 e ottiche Leica: insomma, non avrà nulla da invidiare a MIX Fold 4 e nemmeno ai cugini della serie 14!

