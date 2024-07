Xiaomi MIX Flip è realtà: eccolo nelle immagini ufficiali!

Dopo le conferme sullo prossimo smartphone pieghevole della compagnia, ecco fare capolino anche le prime novità ufficiali su Xiaomi MIX Flip, con tanto di immagini. Finalmente andiamo a scoprire il design definitivo del pieghevole a conchiglia della casa di Lei Jun, che sarà presentato durante il mega evento estivo del 19 luglio!

Xiaomi MIX Flip nelle immagini ufficiali: è il primo pieghevole a conchiglia del brand cinese

Crediti: Xiaomi

I render ufficiali dedicati a Xiaomi MIX Flip mostrano un design identico a quello trapelato qualche tempo fa: il telefono è caratterizzato da una struttura compatta, mentre all’esterno trova spazio uno schermo touch enorme, che occupa tutta la metà del corpo ed ingloba la doppia fotocamera con flash LED. I teaser preannunciano la possibilità di sfruttare a pieno questo display, utilizzando app e visualizzando tutti i contenuti del dispositivi con la massima comodità.

Per quanto riguarda le conferme tecniche, dai teaser ufficiali scopriamo vari dettagli del flip phone. Per prima cosa si tratta di un top di gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3 e dotato di memorie RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Il tutto è alimentato da 4.780 mAh di batteria e raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore, mentre il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica. Il dispositivo presenta quattro colorazioni differenti ed ospita uno schermo esterno da 4,01″ con risoluzione 1,5K e luminosità fino a 1.600 nit; il pannello è dotato di bordi micro-curved mentre a protezione del display abbiamo un vetro Xiaomi Dragon Crystal. Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato al flagship pieghevole.

