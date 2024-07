Xiaomi MIX Flip su Antutu e Geekbench: ecco quanto è potente

Il 19 luglio segna un debutto importante per la storia della compagnia di Lei Jun, con il lancio del primo pieghevole a conchiglia del brand. Un’ennesima prima volta che dimostra l’impegno di Xiaomi verso prodotti sempre diversi (basti pensare all’auto elettrica SU7). L’ultima novità si chiama Xiaomi MIX Flip e dopo tanti dettagli su design e specifiche, stavolta il dispositivo è stato avvistato anche su Antutu e Geekbench con qualche dettaglio in più sulle performance.

Xiaomi MIX Flip nei primi benchmark su Antutu e Geekbench: come si è comportato il nuovo pieghevole?

Crediti: Xiaomi

Ovviamente come al solito in questi casi è bene specificare due aspetti: per prima cosa, il telefono è un’unità di prova e i test sono stati effettuati dall’insider cinese Digital Chat Station; inoltre è bene tenere sempre presente che questi sono solo numeri e che le performance vere e proprie si testano nella vita quotidiana. Xiaomi MIX Flip, secondo quanto riportato, ha totalizzato 1.913.973 punti su Antutu; il dispositivo è la versione da 16/512 GB di memorie. Si tratta di performance di tutto rispetto anche se il telefono non riesce ad entrare nell’attuale top 10 di Antutu. Il chipset a bordo è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, quindi ci troviamo di fronte ad un top di gamma.

Antutu – Crediti: Weibo

Su Geekbench 6 abbiamo 2.123 punti in single-core e 6.512 punti in multi-core, dei valori pari a quelli di altri illustri rivali. L’insider offre anche una breve panoramica delle performance lato gaming, alle prese con vari titoli. Le capacità generali non deludono e il leaker elogia sopratutto il fatto di avere tra le mani un dispositivo prestante, ma dal formato pieghevole e con un corpo sottile e leggero.

Honor of Kings – 120 fps e un consumo energetico medio di 2.9W

PUBG – 60 fps, 2.3W

Genshin Impact – 59 fps, 4.8W

Geekbench – Crediti: Weibo

Come anticipato anche poco sopra, Xiaomi MIX Flip sarà presentato tra pochissimo: l’evento è fissato per il 19 luglio, insieme a MIX Fold 4, Redmi K70 Ultra, Band 9 e altri indossabili. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, ovviamente frutto sia di alcune conferme che di indiscrezioni e voci di corridoio.

Dimensioni di /

Certificazione IP/

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K fino a 1.600 nit e con protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

da 4,01″ 1.5K fino a 1.600 nit e con protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Display interno AMOLED LTPO

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.780 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da Fotocamera da 50 + 60 MP con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A oppure 50 + 13 MP con Light Hunter 800, OIS e ultra-grandangolare | in entrambi i casi lenti Leica Summilux

con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A oppure con Light Hunter 800, OIS e ultra-grandangolare | in entrambi i casi lenti Selfie camera OV32B40 da 32 MP oppure 20 MP

oppure Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale (?), sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le