Latte di soia subito pronto, con Xiaomi Mijia Soy Milk Maker (e costa pochissimo)

Direttamente da Xiaomi YouPin arriva un nuovo alleato in cucina, specialmente se siate appassionati da latte di soia e magari vorreste cimentarvi nell’impresa di preparare la vostra bevanda preferita (in modo da non dover ricorrere a prodotti confezionati). Xiaomi Mijia Soy Milk Maker è un elettrodomestico utile e dal prezzo super accessibile, ma per ora è disponibile solo in Cina tramite la piattaforma di crowdfunding del brand.

Xiaomi Mijia Soy Milk Maker permette di preparare il latte di soia direttamente a casa: caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Mijia Soy Milk Maker si presenta come un elettrodomestico dal design minimal ed essenziale, nel perfetto stile della compagnia cinese, e punta alla massima comodità. Ha una capienza di 1 litro e può essere utilizzato direttamente con i semi di soia secchi: non c’è bisogno di metterli in ammollo, con un risparmio di tempo decisamente gradito. All’interno del dispositivo c’è un sistema di miscelazione a 6 lame, l’ideale per realizzare al volo una bevanda di soia gustosa e naturale. La parte frontale ospita un display LED, utile per visualizzare lo stato della preparazione e per selezionare una delle sei opzioni (è possibile realizzare sia bevande fredde che calde).

Crediti: Xiaomi

Ovviamente il tutto è realizzato con materiali adatti agli alimenti: c’è un coperchio in PP, un corpo in acciaio inossidabile 304, lame in acciaio ed una piastra riscaldante ancora una volta in acciaio. Il cavo dell’alimentazione può essere rimosso, per una maggiore praticità quando si ripone l’elettrodomestico. Ciliegina sulla torta, Xiaomi Mijia Soy Milk Maker presenta perfino un sistema di pulizia avanzato: sono disponibili due modalità, una rapida e una con sterilizzazione ad alta temperatura. C’è un’unità pecca: non si tratta di un prodotto smart e quindi non può essere collegato all’app per smartphone Xiaomi Home.

Il prezzo di Xiaomi Mijia Soy Milk Maker è particolarmente allettante: solo 179 CNY, circa 22€ al cambio attuale. Dita incrociate e speriamo di vedere questo gadget anche alle nostre latitudini!

