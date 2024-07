Xiaomi Kunlun: ecco perché costerà ancora meno la futura auto

Aggiornamento 11/07: nuovi dettagli sulla gestione del prezzo della terza auto Xiaomi, li trovate nell’articolo.

Battere il ferro finché è caldo: l’ingresso di Xiaomi nel mercato dell’auto elettrica è andato molto bene, maturando numeri di vendita superiori a quelli previsti. Il lancio della gamma SU7 sta proseguendo verso le 100.000 unità, e anche se le prime spedizioni sono partite non troppo tempo fa non mancano voci sui prossimi modelli. Uno di questi sarebbe la Xiaomi Kunlun, quella che potrebbe rivelarsi l’auto EV più venduta di sempre per la compagnia.

Arrivano nuove informazioni su quella che sarà la terza auto elettrica prodotta da Xiaomi

Queste non sono le prime voci attorno alla cosiddetta Xiaomi Kunlun, nome in codice che si affiancherebbe a quello Xiaomi Modena che indica la gamma SU7; ci sarebbe anche Xiaomi LeMans, vociferata in passato ma di cui non abbiamo più avuto alcuna informazione. Per il suo terzo modello di auto elettrica, Xiaomi avrebbe come prezzo di riferimento quello attorno ai 150.000 CNY, al cambio attuale circa 19.000€, meno dei 215.900 CNY (27.000€) per il modello base di SU7.

Il modo con cui starebbe valutando di abbassare i costi di produzioni sarebbe quello di utilizzare componenti più economici per i comparti non legati alla sicurezza; per esempio le batterie, sostituendo gli attuali fornitori CATL e BYD con il produttore cinese Sunwoda EVB, così come le videocamere e microchip. Inoltre, Xiaomi vorrebbe dare la possibilità ai clienti di aggiungere opzioni post-acquisto, in modo da pagare meno all’acquisto iniziale ed eventualmente pagare successivamente per integrare funzioni opzionali.

Il lancio è previsto per il 2026, e le voci di corridoio ci dicono che la compagnia avrebbe optato per un SUV ibrido EREV, acronimo che sta per Extended Range Electric Vehicle, dove c’è anche un motore a combustione che viene utilizzato per sostituirsi alle batterie quando scariche. Tuttavia, in precedenza la dirigenza di Xiaomi si è esposta sull’argomento ibride, smentendo i rumor circolati in rete. Inoltre, ha cavalcato i risultati di vendita di SU7 per alzare l’hype sulla sua seconda auto, che si vocifera dovrebbe essere un SUV elettrico in stile Tesla Model Y.

