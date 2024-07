Xiaomi pensa ad indossabili più green: la ricarica solare nel futuro di smartwatch, band e anelli

Quanto si parla di novità tech, sicuramente la compagnia di Lei Jun è tra le aziende più prolifiche del panorama attuale (anche grazie all’apporto dei suoi partner tramite la piattaforma YouPin). La prossima chicca tecnologia di Xiaomi potrebbe essere una manna dal cielo per smartwatch, band e anelli smart: un brevetto mostra un innovativo sistema con ricarica solare che potrebbe rivoluzionare il settore degli indossabili.

Xiaomi brevetta un sistema di ricarica solare per indossabili: in arrivo una rivoluzione per smartwatch, fitness tracker ed anelli?

Watch S4 Sport – Crediti: Xiaomi

In realtà questa non è la prima volta che i wearable vengono accostati alla ricarica solare: un brevetto depositato da Samsung nel 2019 mostra una tecnologia che funziona attraverso una particolare “cinturino solare“, in grado di ospitare ben due batterie per alimentare quasi costantemente l’orologio. Brillante ma forse poco pratico visto che non ha mai visto la luce. L’ultima novità di Xiaomi arriva da un brevetto che mostra un nuovo sistema di ricarica solare pensato appositamente per gli indossabili. Questa tecnologia può essere applicata a dispositivi di piccole dimensioni, anche anelli smart o perfino gli stessi cinturini.

Crediti: Xiaomi

Si tratta di un minuscolo pannello solare collegato ad una batteria, con un circuito di controllo ed un concentratore solare per aumentare la quantità di luce raccolta. Tutto il sistema non è fatto per immagazzinare tanta energia, ma dovrebbe essere più che sufficiente per alimentare l’indossabile in questione; quest’ultimo potrebbe non aver bisogno di essere ricaricato con i sistemi tradizionali, dato che basterebbe semplicemente indossarlo per avere una ricarica costante. Gli appassionati di smartwatch e indossabili in generale (Mi Fan e non) sanno benissimo qual è il principale problema di questa categoria di prodotti, ossia l’autonomia. Utilizzando la ricarica solare si potrebbe risolvere definitivamente la questione, ma come al solito è bene procedere con cautela. Al momento si tratta di un brevetto e non è dato di sapere se questa tecnologia diventerà realtà.

