Gli smartphone Xiaomi avranno tantissima RAM con HyperOS 2.0

Era il 2021 quando nel mondo degli smartphone veniva introdotto il concetto di Virtual RAM, feature che venne implementata anche da Xiaomi sui suoi smartphone. Al tempo c’era la MIUI, e con la transizione ad HyperOS venne mantenuta e sembra che verrà ulteriormente potenziata con il prossimo aggiornamento ad HyperOS 2.0.

Xiaomi: l’aggiornamento ad HyperOS 2.0 potenzierà la funzione di RAM virtuale

Ve l’ho spiegato in questo articolo dedicato: per riassumere, lo smartphone prende virtualmente dei GB dalla memoria ROM e li utilizza temporaneamente per ampliare la memoria RAM. Questa tecnica esiste da molto tempo nei PC, e recentemente è stata adoperata anche su smartphone e tablet per consentirgli di far girare più app in background e rendere più fluida l’esperienza quotidiana.

Questa funzionalità è utile soprattutto sui modelli di fascia medio/bassa, visto che quelli di fascia alta hanno tagli di RAM che è difficile saturare anche aprendo tante app simultaneamente. Finora Xiaomi aveva offerto ai suoi utenti la possibilità di aggiungere fino a 12 GB di RAM virtuale, ma è stato rivelato che con HyperOS 2.0 questa soglia verrà alzata a 16 GB, oltre al fatto che il limite minimo verrà alzato da 4 a 6 GB, che sarebbe l’opzione attiva di default.

I dispositivi Xiaomi con HyperOS 2.0 potranno arrivare a un quantitativo mai visto di memoria volatile: considerato che ci sono modelli come Redmi K70 Ultra che arrivano a 24 GB di RAM fisica, aggiungerne 16 GB significherebbe avere un massimo di 40 GB di RAM. Ad alcuni potrebbero sembrare numeri esagerati, ma con il boom degli smartphone AI avere tanta RAM diventerà un requisito essenziale.

